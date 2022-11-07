مدبرة منزل تهز عرش جيف بيزوس مؤسس أمازون.. ما القصة؟

مدفع الفضائح وجه فوهاته نحو الملياردير جيفري بريستن (جيف) بيزوس الذي يعد من أشهر رواد المال والأعمال في العالم، فقد أسس شركة “أمازون” العملاقة منذ عام 1994 و طورها حتى باتت صرحاً عالمياً، لا يكاد يضاهيه صرح، لكن مدبرة منزله السابقة بدأت بكشف خفايا سوء المعاملة التي يفرضها حتى في منزل، وذلك بدعوى قضائية ضده.





فضيحة مرسيدس ويدا تفتح ملف العنصرية



بعد أزمة الطلاق وتخليه عن رئاسة شركة “أمازون” الضخمة، يبدو أن جيف بيزوس، الرجل الذي كان يصنف الأغنى في العالم أمام فضيحة جديدة ومؤلمة، وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية أن الدعوى المرفوعة من قِبَل الخادمة على الملياردير الأميركي تتضمن تفاصيل عن 18 شهراً من العمل في منزله، وتسعى في حيثياتها إلى إجبار بيزوس وهو أحد أغنى أثرياء العالم وتقدر ثروته بـ 115 مليار دولار، إلى دفع تعويضات بمبلغ سيحدد أثناء المحاكمة.

في 2019 وافق أغنى رجل في العالم وصاحب شركة “أمازون” وزوجته ماكينزي على اتفاق للانفصال، يدفع بموجبه بيزوس لها 35 مليار دولار في واحدة من أعلى التسويات في التاريخ.

احتفظت ماكينزي لنفسها بحصة 4% من أسهم شركة “أمازون” التي أسسها بيزوس عام 1994، حيث كانت تعيش مع جيف منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي وأنجبا 4 أبناء.

مدبرة منزله السابقة مرسيدس ويدا والتي تم تعيينها في سبتمبر عام 2019:

رفعت مرسيدس ويدا دعوى قضائية ضد بيزوس، ادعت فيها أنها عانت مع عمال آخرين من ظروف عمل غير آمنة أثناء فترة خدمتهم في منزل الثري الأميركي.

المدبرة الرئيسة لمنزل بيزوس، عزمت على مقاضاة بيزوس في إحدى محاكم سياتل، بحسب ما نقلت صحيفة “التليغراف”.

السيدة ادعت أنها تعرضت للتمييز، وأنها عاشت من دون فترات استراحة وسط أكثر من 14 ساعة عمل يومياً.

المدبرة قالت إنها تلقت تعليمات بأداء واجباتها دون أن يلحظها الناس، لذلك كثيراً ما كانت تُحرم الوصول إلى الحمامات لفترة طويلة ما أدى لإصابتها مراراً بالتهابات المسالك البولية.

كما اشتكت من عدم وجود أماكن ليأكل فيها عمال النظافة، ولا غرفة استراحة مخصصة للخادمات، بل كن يأكلن في غرفة الغسيل.

بحسب مدبرة المنزل فإن فريق العمل لم يكن يستطيع الخروج من غرفة الغسيل بسبب وجود باب واحد فقط للغرفة يؤدي إلى داخل المنزل، وقد كان ممنوعاً على العمال الدخول للمنزل إلا في حالات النظافة فقط، ما اضطر كثير منهم إلى الخروج من نافذة غرفة الغسيل إلى غرفة مرافق، والنزول في الطابق السفلي.

مرسيدس أضافت أنها عانت فوق ذلك من الأذى الجسدي الذي تعرضت له أثناء العمل، وأن العاملين لدى بيزوس أظهروا محاباة تمييزية للعمال البيض ضد عرقيات أخرى.

باتريك ماكجيجان، محامي مرسيدس، أكد أن أرباب العمل لدى بيزوس مارسوا تمييزاً ضد المدعية بسبب عرقها.

هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها بيزوس وذوو الصلة به بمثل هذه الأشياء، ففي 2021 زعم 20 موظفًا في شركته “بلو أوريجن” أن العديد من كبار موظفي بيزوس معروفون باستمرار أنهم غير ودودين مع النساء.

كما رفع مدير في شركة “أمازون” دعوى قضائية ضد التمييز، زاعماً أن الشركة توظف السود في مناصب أقل شأناً وأبطأ في الترقية من العمال البيض.







المحامي يفند ادعاءات مدبرة المنزل



لم يقف محامي بيزوس مكتوف الأيدي أمام هذه الادعاءات الصادمة ودافع عن موكله عبر بيان أبرز ما جاء فيه:

ادعاءات مدبرة المنزل سخيفة،وغرف الاستراحة في منزل بيزوس كانت تحت تصرف العمال.

ويدا رفعت دعوى قضائية ضد بيزوس وشركتين تديران ممتلكاته واستثماراته الشخصية، فقط بعد رفض طلبها بدفع تعويض قدره 9 ملايين دولار.

المدعية أقيلت من عملها كمدبرة المنزل الرئيسة بسبب تصرفات تخص الأداء.

مدبرة المنزل كانت مسؤولة عن أوقات استراحتها ووجباتها، مع وجود حمامات وغرف استراحة لها ولباقي الموظفين.