قال مخرج فيلم التايتانيك جيمس كاميرون الذي قام بقرابة 33 عملية غوص لموقع سفينة تيتانيك في أعماق المحيط أنه توقع وفاة ركاب الغواصة تيتان فور علمه من أول يوم بنبأ فقدان الاتصال بها وتعطل جهاز بث موقعها بذات الوقت، ولفت بالقول إنه هناك مفارقة رهيبة في خسارة غواصة تيتان الصغيرة وطاقمها بطريقة مشابهة لغرق سفينة التيتانيك سنة 1912، وهي تجاهل التحذيرات، فقد تم تحذير شركة أوشن جيت OceanGate لكنها لم تأبه لذلك بل قامت بطرد موظف وجه تحذيرات للمخاطر في الغواصة!

وأضاف قائلا:” “شعرت في صميمي بما حدث. فما يعنيه فشل إلكترونيات الغواصة وتعطل نظام الاتصال، وتعطل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها في ذات الوقت – هو أن الغواصة انتهت في الماء وقضي الأمر.” وكما اتضح أمس بإعلان خفر السواحل الامريكي عن وفاة ركاب الغواصة بانفجار داخلي.

وتأكدت مخاوف المخرج الكندي الشهير بعد إجراء بضعة اتصالات، وقال “اتصلت على الفور ببعض معارفي من الضالعين في مجتمع الغطس العميق. وفي غضون حوالي ساعة علمت بالحقائق التالية، وأولها أن ركاب الغواصة كانوا في مرحلة النزول إلى الأعماق من قرابة 3500 متر تحت الماء وهم متجهين إلى القاع أي لوصول عمق حطام التيتانيك وهو 3800 متر.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن “نظام كشف تنصت عسكري سري للغاية مصمم لرصد غواصات العدو التقط لأول مرة ما اشتبهت البحرية الأمريكية أنه انفجار داخلي في غواصة تيتان بعد ساعات من بدء رحلتها” يوم الأحد ، وأن ما اكتشفه “النظام الأمريكي يشتبه في أنه صوت انفجار داخلي بالقرب من موقع الانقاض الذي اكتشف الخميس “.

الواقعة

تابع كاميرون بالقول”انقطع الاتصال بهم ، وفُقدوا القدرة على توجيه الغواصة وتعطل عمل جهاز بث مكان الغواصة – وقلت على الفور ، لا يمكن أن تفقد الاتصالات والقدرة على توجيه الغواصة وجهاز بث موقعها، بذات الوقت مالم يكن السبب وقوع حدث كارثي شديد أو حدث كارثي بطاقة عنيفة. وأول ما خطر ببالنا هو الانفجار الداخلي. ”

أمس الخميس ، أكد مسؤول من البحرية الأمريكية لقناة سي بي إس نيوز إن البحرية التقطت ضجة نافرة تتوافق مع حدوث انفجار داخلي، وذلك بعد فترة وجيزة من فقدان تيتان الاتصال بالسطح. وقال المسؤول إن المعلومات تم نقلها إلى فريق خفر السواحل الأمريكي الذي استخدمها لتضييق نصف قطر منطقة البحث.

وقال كاميرون لبي بي سي نيوز إن الأسبوع الماضي “شعر وكأنها مهزلةطويلة وكابوسية حيث يتجول الناس ويتحدثون عن الأكسجين وكل هذه الأشياء الأخرى”. “كنت أعرف أن الغواصة كانت قابعة في قاع المحيط وبالفعل كان ذاك هو المكان الذي وجدوها فيه بالضبط”.

ولفت إلى أنه بمجرد إنزال عربة غطس تدار عن بعد يوم الخميس، تعم العثور على حطام الغواصة خلال ساعات قليلة أو حتى دقائق معدودة.

وسبق أن حذر جيمس كاميرون شركة الغواصة أوشن جيت بنفسه، كما قام ديفيد لوكريدج ، مدير العمليات البحرية بالشركة وقتها بالتنبيه و لفت أنظار المديرين بالشركة إلى مخاوف في تقرير التدقيق على متطلبات السلامة. وتظهر وثائق المحكمة الأمريكية أن لوكريدج حذر من مشاكل السلامة المحتملة مع السفينة منذ عام 2018، كما تشير ايضا رسالة أرسلتها جمعية التكنولوجيا البحرية (MTS) إلى الشركة في مارس 2018 وحصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز أن أسلوب العمل التجريبي الحالي الذي اعتمدته يمكن أن يؤدي إلى كارثة.