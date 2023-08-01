بعد نجاحه في أبوظبي، مخبز بتيل يفتتح في دبي

كشفت شركة بتيل العالمية عن افتتاح أول فروع مخبز بتيل في دبي والثاني في دولة الإمارات في 24 يوليو في إندكس مول بمركز دبي المالي العالمي. ويمثّل الافتتاح الجديد إضافة مميزة إلى محفظة بتيل العالمية التي تشمل متاجر بيع بالتجزئة ومنافذ مأكولات ومشروبات، كما يبرز التزام العلامة الكبير بخطة التوسع السريعة لمخبز بتيل، لا سيما بعد النجاح الذي حققه في مركز ويتروس بمدينة خليفة في أبوظبي.

ويلتزم مخبز بتيل بمعايير علامة بتيل العالمية من خلال تقديم أشهى المأكولات بجودة عالية ضمن أجواء مريحة وخدمة ممتازة، ويلعب دوراً ريادياً في نشر ثقافة المقاهي في المنطقة بتوفير مفهوم جديد للمذاق الشهي مع خيار تناول الطعام في المخبز أو طلب الوجبات الخارجية الجاهزة مباشرة.

ويحرص مخبز بتيل على الارتقاء بتجربة الطلبات الخارجية من خلال الجمع بين الخبرة الاستثنائية في فن الطهو والراحة، حيث يقدم لضيوفه قائمة متنوعة من الأصناف المحضرة من المكونات الطازجة، بدءاً من أصناف القهوة ذات المنشأ الواحد ووصولاً إلى الخبز العضوي والمعجنات الشهية والسلطات الصحية ومختلف أنواع الشطائر المغذية، والتي يشرف على تحضيرها بشكل يومي فريق من الخبازين و الطهاة وخبراء تحضير المشروبات الموهوبين.

ويحضّر المخبز الوجبات الطازجة بشكل يومي وفق أعلى معايير الجودة، حيث يتم إعداد أطباق الفطور والسلطات والشطائر حسب الطلب، بينما يعرض الركن الزجاجي مجموعة واسعة من المعجنات الطازجة والحلوة وأصناف الكرواسون والحلويات والأرغفة الكاملة.

ويستعد مخبز بتيل لافتتاح فرعين جديدين في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك في إطار خطة العلامة للتوسع السريع على المستوى الإقليمي والعالمي في مراكز التسوق والمراكز التجارية والمطارات ومواقع أخرى.