مخاوف من مجاعة مقبلة مع عجز جهود إخماد الحرائق في اللاذقية وريفها

يواصل الدفاع المدني السوري بمساندة مروحيات وطائرات تركية وأردنية ولبنانية عمليات إخماد الحرائق بريف اللاذقية بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. وتستعر الحرائق منذ خمسة أيام بسبب الجفاف والطقس الحار فيما نشرت لقطات لحيوانات برية تخرج من الغابات هرباً من الحرائق. ونشرت دويتشه فيلة الألمانية لقطات فيديو بعنوان مجاعة مقبلة بعد حرائق الساحل السوري. واندلعت في محافظة اللاذقية في سوريا موجة حرائق واسعة النطاق منذ 3 يوليو/تموز 2025، . هذه الحرائق تتمدد وتؤثر على مناطق واسعة من الغابات والأراضي الزراعية التي أصبحت معظمها رماداً. ويعيق وجود ألغام ومخلفات متفجرة من الحرب في بعض المناطق المتضررة، عمليات الإطفاء ويزيد من المخاطر على فرق الطوارئ، وقد تكون سببًا في انتشار النيران نتيجة الانفجارات. أعمال التخريب: هناك اتهامات متبادلة بين المعارضة والنظام، وتبنى تنظيم “أنصار السنة” عبر قناته على تليغرام مسؤولية إشعال بعض الحرائق في منطقة القسطل بريف اللاذقية. وتشير تقارير إلى أن حدوث حرائق متزامنة في مناطق متباعدة نسبيًا يثير تساؤلات حول وجود تدخل بشري متعمد.

ونقلت سانا عن مدير الدفاع المدني السوري في الساحل عبد الكافي كيال أن الفرق تحرز تقدماً كبيراً في مكافحة الحريق المتواصل في ريف اللاذقية الشمالي منذ سبعة أيام، حيث تم تقليص عدد البؤر المشتعلة وتبريدها.

وكانت تركيا والأردن ولبنان وقبرص أرسلت فرق إطفاء ومروحيات للمساعدة في إخماد النيران، كما أن فرقاً للأمم المتحدة موجودة على الأرض، لإجراء تقييمات عاجلة بهدف تحديد حجم الكارثة والاحتياجات الإنسانية الفورية.

وأعلن محافظ اللاذقية محمد عثمان ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس إطلاق حملة “بأيدينا نحييها” لإعادة الغابات خضراء وترميم الجبال التي تعرضت للحرائق، ومساعدة المتضررين بحسب وكالة الأنباء سانا.