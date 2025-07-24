مخاوف من تعطل الاقتصاد الإقليمي مع اندلاع اشتباكات عسكرية بين تايلند وكمبوديا

تبادلت تايلند وكمبوديا الاتهامات ببدء الاشتباكات، وزعمت كلتا الدولتين في جنوب شرق آسيا بأن الدولة الأخرى بدأت بالاعتداء على الأخرى على الحدود المشتركة والتي أُبلغ عنها في ستة مواقع، ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوترات منذ مقتل جندي كمبودي في تبادل لإطلاق النار في مايو. بحسب بلومبرغ. و تصاعد النزاع الحدودي طويل الأمد بين تايلاند وكمبوديا بشكل حاد خلال الليل، مع ورود تقارير تفيد بأن طائرة مقاتلة تايلاندية من طراز إف-16 شنت غارات جوية على مواقع عسكرية كمبودية متعددة بالقرب من المنطقة الحدودية المتنازع عليها. أفادت رويترز أن تايلاند جهزت ست طائرات مقاتلة من طراز إف-16، لكنها نشرت طائرة واحدة فقط على طول الحدود المتنازع عليها. وشنت طائرات إف-16 غارات جوية على أهداف عسكرية في كمبوديا. وتبادلت الدولتان في جنوب شرق آسيا الاتهامات ببدء الصراع. صرحت نائبة المتحدث باسم الجيش التايلاندي، ريتشا سوكسوانون، للصحفيين في وقت سابق: “لقد استخدمنا القوة الجوية ضد أهداف عسكرية كما هو مخطط له”. ردًا على الهجمات، قالت وزارة الدفاع الكمبودية إنها “تدين بشدة العدوان العسكري المتهور والوحشي لمملكة تايلاند على سيادة كمبوديا وسلامة أراضيها”. كتم الصوت

إذا تفاقم الصراع، فقد يُعرّض دبلوماسية رابطة دول جنوب شرق آسيا للخطر، ويُقوّض الثقة بين الدول الأعضاء. فمن ناحية، تُعدّ كمبوديا حليفًا وثيقًا لبكين، بينما حافظت تايلاند تقليديًا على علاقات قوية مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل التوترات المستمرة بين القوى العظمى الصين والولايات المتحدة. أعلنت تايلاند أن طائراتها المقاتلة ضربت قاعدتين للجيش الكمبودي بالقرب من الحدود يوم الخميس، بينما أفاد الجيش التايلاندي أن صواريخ أُطلقت من كمبوديا قتلت عددًا من المدنيين، نقلاً عن سلطات المقاطعة. ومن بين القتلى طفل يبلغ من العمر ٨ سنوات، و١٤ آخرين مصابين. ولا يزال عدد الضحايا على الجانب الكمبودي غير واضح. وقال جايانت مينون، الزميل البارز في معهد دراسات جنوب شرق آسيا – معهد يوسف إسحاق في سنغافورة، نقلاً عن بلومبرغ: “يتصاعد النزاع بسرعة، وقد يتحول إلى صراع خطير إذا تُرك دون معالجة”. لأكثر من قرن، تتنازع تايلاند وكمبوديا على السيادة على أجزاء من حدودهما البرية المشتركة التي تمتد لمسافة 800 كيلومتر. وينبع غموض الحدود من معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية وممارسات رسم الخرائط غير المتسقة التي تعود إلى الاتفاقية الفرنسية السيامية عام 1907. واستمرت مناوشة ملحوظة عام 2011 لمدة أسبوع واحد، وسقط فيها عدد من القتلى.

وفي الأسواق، انخفض البات التايلاندي والأسهم على خلفية أنباء الاشتباكات، حيث تُضيف أنباء الصراع مزيدًا من الضغط على اقتصاد يُعاني بالفعل من ضغوط جراء تهديد فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 36% على صادراته.

في غضون ذلك، لا تزال المنطقة تشهد العديد من النزاعات الحدودية العالقة، بما في ذلك تلك بين ميانمار وتايلاند، ولاوس وكمبوديا، وماليزيا وإندونيسيا، وفيتنام والصين (وتحديدًا بحر الصين الجنوبي). وقد تمتد الحرب بين تايلاند وكمبوديا لتشعل بؤر توتر أخرى في منطقة آسيان.

وأشار مينون إلى أنه “على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمتد الصراع إلى خارج البلدين، إلا أنه سيُعطل التجارة وحركة الأشخاص، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الإقليمي”.