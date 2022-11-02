مخاوف من ارتفاع أسعار مواد غذائية مع انتشار انفلونزا الطيور وإعدام ملايين منها في دول عديدة

أشارت بلومبرغ إلى صدور صدرت تعليمات لمزارعي الدواجن في إنجلترا بإبقاء طيورهم في أماكن مغلقة حيث تكافح البلاد أسوأ انتشار لأنفلونزا الطيور على الإطلاق فيما ستعدم مزرعة دواجن واحدة بإعدام أكثر من مليون دجاجة في ولاية أيوا الأمريكية.

قالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في بريطانيا يوم الاثنين إن الإجراءات الإلزامية الجديدة ستتطلب إبقاء جميع الدواجن والطيور الأسيرة في منازلهم. سيصبح الأمر ساريًا في 7 نوفمبر. سجلت المملكة المتحدة أكثر من 200 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور خلال العام الماضي ، وهو أكبر انتشار على الإطلاق. ويأتي إدخال الإجراءات بعد اكتشاف المرض في أكثر من 70 موقعا منذ بداية أكتوبر. وقالت كريستين ميدلميس ، كبيرة المسؤولين البيطريين في المملكة المتحدة في البيان: “لم يتم اتخاذ هذا القرار باستخفاف ، لكنه أفضل طريقة لحماية الطيور من هذا المرض شديد العدوى”. قال مزارعو الدواجن في المملكة المتحدة إنهم يتخذون خطوات لوقف انتشار إنفلونزا الطيور في منتصف أكتوبر ، أعلنت إنجلترا منطقة وقائية تتطلب من المزارعين اتخاذ الخطوات اللازمة مثل إبقاء الطيور في مناطق مسيجة. انتشر الفيروس في أجزاء أخرى من العالم من أوروبا إلى الولايات المتحدة.ى

في ولاية أيوا الأمريكية ستقوم مزرعة دواجن واحدة بإعدام أكثر من مليون دجاجة بعد أن أبلغت مقاطعة رايت بولاية آيوا عن أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور هذا العام ، وانتشرت العدوى بفيروس أنفلونزا الطيور في منشأة تجارية لزراعة البيض مما سيتسبب بإعدام 1.1 مليون دجاجة لاحتواء العدوى حسبما أفادت وزارة الزراعة في ولاية أيوا يوم الاثنين.

وتعد هذه الحالة الثانية من حالات إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى هذا الخريف ، والتي من المحتمل أن تكون ناجمة عن ملايين الطيور المهاجرة التي يمكن أن تحمل الفيروس القاتل. في وقت سابق من هذا الشهر ، أبلغ المسؤولون عن اختبار إيجابي في قطيع في الفناء الخلفي لمقاطعة دالاس مع 48 طائرًا. كان هذا أول انتشار تم الإبلاغ عنه في ولاية أيوا منذ مايو.