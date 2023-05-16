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تسببت الدراسة الأولية لجامعة ميشيغان في زيادة المخاوف بشأن النمو والتضخم

أظهرت دراسة جامعة ميشيغان الأولية لشهر مايو انخفاضاً في الثقة إلى 57.7 من 63.5، وهو أقل من المتوقع 63.0، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022. كما خيبت الظروف الحالية وتوقعات المستقبل الآمال بالانخفاض إلى 64.5 (متوقع 67.0، السابق 68.2) و53.4 (متوقع 59.8، السابق 60.5) على التوالي.

في الوقت نفسه، انخفضت توقعات التضخم على مدى سنة قليلاً إلى 4.5% (السابق 4.6%)، ولكن زادت التوقعات على المدى البعيد من 5-10 سنوات إلى 3.2% (السابق 3.0%)، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011. تعكس نتائج الدراسة مخاوف المستهلكين بشأن الاقتصاد وتشديد معايير الإقراض بسبب الضغوط الأخيرة على النظام المصرفي، بالإضافة إلى المخاوف بشأن سقف الدين.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن مخاوف التضخم تنخفض فقط على المدى القصير، مما يشير إلى أن المستهلكين قد يقلصون الإنفاق. ربما يجدر بالذكر أن الارتفاع المماثل السابق في توقعات التضخم على المدى الطويل في يونيو من العام الماضي إلى 3.3٪ تم تعديله لاحقاً إلى 3.1٪ في الدراسة النهائية لذلك الشهر.

شركة سيمنس إنيرجي ترفع توقعاتها

أعلنت سيمنس إنيرجي، أكبر شركة في العالم لتصنيع التوربينات الغازية ومعدات الشبكات الكهربائية، عن تحسين نتائجها للربع الثاني من السنة المالية 2023 (المنتهية في 31 مارس) صباح اليوم، مما يرفع توقعات الشركة لنمو الإيرادات المقارنة إلى 10-12٪ بدلاً من 3-7٪ سابقاً. بلغت قيمة الطلبات في الربع الثاني 12.3 مليار يورو مقابل 8.9 مليار يورو متوقعة، حيث تشهد الشركة “طلباً هائلاً على بناء الشبكات في أوروبا”.

شركة نيوكريست الأسترالية توافق على الاستحواذ من قبل نيومونت لإنشاء شركة ذهبية عملاقة

صرحت شركة تعدين الذهب الأسترالية نيوكريست ماينينج (NCM: xasx) أنها ستدعم عرض استحواذ نيومونت كورب (NEM: xnys) بقيمة 26.2 مليار دولار أسترالي (17.8 مليار دولار) في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في العالم حتى الآن هذا العام. سترفع الصفقة إنتاج الذهب لدى نيومونت إلى تقريباً ضعف أقرب منافس لها، باريك جولد (GOLD: xnys)، مما يؤكد وضع نيومونت في موقع الشركة الأكبر لإنتاج الذهب في العالم. بالإضافة إلى ذلك، ستزيد الصفقة أيضاً من موارد النحاس لدى نيومونت. سيحصل مساهمو نيوكريست على 0.400 سهم من نيومونت مقابل كل سهم يملكونه، بقيمة مقدرة بـ 29.27 دولار أسترالي للسهم، وهو أعلى من نسبة الصرف السابقة التي رفضتها مجلس إدارة نيوكريست في فبراير. كما تقدم نيومونت أيضاً توزيعاً خاصاً يصل إلى 1.10 دولار أمريكي للسهم عند تنفيذ الصفقة.

احتمالية إجراء انتخابات تركية إلى جولة ثانية

في الانتخابات التركية، لم يتجاوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان النسبة المطلوبة 50٪ لتجنب إجراء انتخابات جولة ثانية مع المرشح الرئيسي المعارض كيليتشدار أوغلو، الذي تأخر عن أردوغان بحوالي 5٪ وأكثر من 2 مليون صوت. ستُجرى جولة ثانية خلال أسبوعين إذا ما أظهر العد النهائي أن أردوغان لا يزال دون 50٪. تداولت الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها في الدورة الحالية، على الرغم من أنها في ضوء العائد المعدل وتفوقت على الدولار الأمريكي هذا العام بأكثر من 10٪ (السعر الرسمي في تركيا لا يتعلق كثيراً بسوق العملات المستقبلية للليرة التركية).

مراقبة الأرباح: التوقعات ترتفع، طلبات قوية من شركة سيمنز الطاقة“

الملخص: في مذكرة الأسهم لهذا اليوم، نركز على أرباح سيمنز الطاقة التي جاءت أفضل من التقديرات حيث وصلت الطلبات إلى مستوى قياسي جديد بفضل الطلب القوي في قطاع تقنيات الشبكة. نناقش أيضاً كيف أن أرباح الربع الأول من العام رفعت التوقعات للأرباح خلال الـ 12 شهراً القادمة، مما يشير إلى أن المحللين لا يقومون بتسعير ركود في هذه النقطة. وأخيراً، نسلط الضوء على أهم الأرباح هذا الأسبوع.

أرباح سيمنس للطاقة: طلب هائل لتكنولوجيا الشبكة الكهربائية

أهم نتيجة أرباح صدرت هذا الصباح هي لشركة سيمنس للطاقة، التي هي تقسيم عام 2020 لأقسام الغاز والطاقة السابقة لشركة سيمنس، حيث قدمت نتائج الربع الثاني للسنة المالية 23 (المنتهية في 31 مارس) بإجمالي إيرادات قدرها 8 مليار يورو، بزيادة قدرها 22% مقارنةً بالعام الماضي، وبزيادة قدرها 24% مقارنةً على أساس قابل للمقارنة، وبلغت الطلبات 12.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 56% على أساس قابل للمقارنة، متجاوزة التقديرات. ارتفع حجم الطلبات المعلقة إلى مستوى قياسي جديد قدره 102 مليار يورو، ونسبة الحجز إلى الفاتورة بلغت 1.53.

تقوم شركة سيمنس للطاقة أيضاً برفع هدف نمو الإيرادات المقارنة للسنة المالية إلى 10-12% من 3-7%. والقسم التجاري الذي يشهد أكبر نمو هو قسم تقنيات الشبكة الذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 27% والطلبات بنسبة 44% حيث تشهد الشركة “طلباً هائلاً لبناء الشبكة في أوروبا”. في مذكرة الأسهم التي كتبناها مؤخراً بعنوان “المخاطر المعروفة قليلاً للتحول الأخضر”، سلطنا الضوء على أن الشبكة الكهربائية هي العائق الرئيسي لتحويلنا إلى استخدام الكهرباء في وسائل النقل والتدفئة. ووفقاً لتقديرات من بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس، ستحتاج العالم إلى استثمار 21 تريليون دولار في بنية الشبكة بحلول عام 2050، مما يؤكد أن هذه الصناعة ستشهد نمواً عالياً لفترة طويلة. ترتفع أسهم سيمنز الطاقة بنسبة 2.5% في تداولات اليوم.