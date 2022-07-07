مخاوف مشجعي كرة القدم من ارتفاع أسعار التذاكر والإقامة الفندقية خلال كأس العالم في قطر

جيمس ماثيو- أريبيان بزنس: مع اقتراب انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022، يسارع مشجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم ، سواء كانوا من المقيمين في دول الخليج أو خارجه من مختلف أنحاء العالم – لضمان حجز تذاكر طيران وإقامة فندقية بأسعار معقولة في قطر خلال مباريات كأس العالم.

وافاد موقع فيفا أنه جرى بيع أكثر من 1.8 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم.

وارتفعت أسعار تذاكر الطيران ورسوم الغرف بشكل كبير، فيما سيواجه كثيرون صعوبة في الحصول على تذاكر وحجوزات فندقية بحسب ما أفاد مشجعون ومديرون في قطاع الضيافة والطيران. وطال ذلك طلب متزايد من عدد من المشجعين على فنادق ورحلات جوية إلى دبي ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق للحجوزات المسبقة في فنادق المدينة وخدمات النقل الجوي إلى الدوحة لموسم كأس العالم الذي يبدأ يوم 21 نوفمبر 2022. هذا ما أكده لـ أريبيان بزنس أتيش ثابا ، رئيس الأعمال في الشرق الأوسط في كليرتريب ، وهي وكالة سفر بحجوزات على الإنترنت، وقال:” نشهد زيادة بنسبة 344 في المائة في عمليات البحث، وزيادة بنسبة 163 في المائة في الحجوزات المسبقة في الأسابيع الثلاثة الماضية [لكأس العالم في قطر] في الإمارات العربية المتحدة.

وقال أميت أوداني مدير شركة فلاي ايرولينك ترافل “ارتفعت أسعار الغرف من 200 دولار إلى 250 دولارًا في الليلة في فنادق 4 نجوم وما بين 100 دولار و 200 دولار في فنادق ثلاث نجوم وأقل.

وفي السعودية أبرمَت الخطوطُ السعوديةُ اتفاقيةً مع الخطوط القطرية؛لتوفير تجربة سفر سهلة وميسرة للراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م المقرَّر إقامتها في دولة قطر خلال المدة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، حيث سيتمكن الضيوف من مختلف أنحاء العالم عبر الرحلات الترددية، من الجمع بين زيارة أهم معالم المملكة التي تعرّف العالم بالإرث التاريخي والثقافي المحلي في مختلف مدن المملكة التي ستشهد العديد من الفعاليات السياحية والترفيهية خلال تلك الفترة، وكذلك حضور مباريات كأس العالم في الدوحة.

ووقَّعَ الاتفاقية في الدوحة كلٌّ من؛ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، حيث ستسيّر الخطوط السعودية بموجبها جسراً جوياً بين المملكة وقطر؛ليتمكن الجمهور الرياضي من حضور مباريات كأس العالم عبر رحلات ترددية يومية طوال أيام البطولة.

والخطة التشغيلية التي تشملها الاتفاقية ستضمن للخطوط السعودية تسيير أكثر من (60) رحلةً يومياً بين المملكة وقطر – حسب جدول مباريات المنتخب السعودي-و(40) رحلة في بقية الأيام، وستمثل هذه الرحلات دعماً لجمهور المنتخب السعودي وكل محبي كرة القدم، حيث ستساعدهم الرحلات الترددية اليومية على التخطيط الأمثل لسفرهم بإمكانية الوصول للدوحة والعودة في نفس اليوم دون الحاجة إلى الإقامة في الفنادق والاكتفاء بالأمتعة الشخصية فقط داخل الطائرة مما يسرع إجراءات السفر.

يُشارُ إلى أن عدد رحلات الخطوط السعودية بين كل من الرياض وجدة والدوحة قابلة للزيادة بعد دراسة الطلب والإمكانيات مع الأشقاء في قطر خلال الأيام القريبة المقبلة، وسيجري تشغيل جميع الرحلات عبر الخطوط السعودية انطلاقاً من مطارَي الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبد العزيز الدولي بجدة وصولاً إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، وسوف يتسنى للضيوف الاستفادة من خدمات النقل البري التي ستُوفَّرُ بين مطار الدوحة وملعب المباراة.

ووفقاً للأرقام الرسمية المعلنة ، تقدر العائدات المالية المباشرة من تنظيم بطولة كأس العالم في قطر بنحو 8 مليارات ريالٍ (2.2 مليار دولارٍ)، فيما تقدر العائدات الاقتصادية طويلة الأجل، خلال الفترة من 2022 إلى 2035 بنحو 9.9 مليارات ريالٍ (2.7 مليار دولارٍ)، وسط توقعات بارتفاع عائدات السياحة، التي من المنتظر أن تزدهر خلال فعاليات كأس العالم وما بعدها. وسوف يتراوح عدد المشجعين في قطر بين 1.2 إلى 1.5 مليون مشجعٍ ممن سيحضرون مباريات كأس العالم في قطر.