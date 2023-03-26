أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن بدء تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها وكذلك لمن يقوم بتتبعها في المملكة وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 26/3/2023.

وأوضح الهلال السعودي أن ذلك جاء بهدف المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.

مرورهم أولوية .. لإنقاذ حياة !#افسح_الطريق pic.twitter.com/DiPuRWkgtn — هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) March 26, 2023

ويأتي هذا التطبيق عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها في مطلع فبراير/شباط الماضي تحت شعار #افسح_الطريق التي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سبباً لإنقاذ الروح البشرية.