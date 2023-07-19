الإمارات، مخالفات وغرامات لـ441 منشأة تتحايل على التوطين

ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين 441 منشأة خالفت قرارات التوطين في القطاع الخاص منذ النصف الثاني من عام 2022 حتى تاريخ اليوم، من بينها 436 منشأة قامت بتعيين مواطنين بشكل صوري و5 منشآت تحايلت على مستهدفات التوطين.

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‏وقامت الوزارة بتطبيق جزاءات وغرامات مالية وإجراءات إدارية بحق المنشآت المخالفة وإيقاف الانتفاع المالي الذي قدمه برنامج “نافس” للمواطنين المعينين صورياً.

‏ودعت الوزارة كافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بسياسات التوطين عبر قنواتنا المعتمدة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال تطبيق الوزارة الذكي.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في وقت سابق عن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملا في نشاطات اقتصادية محددة.