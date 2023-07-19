ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولسوق العملسياسة واقتصادشركاتعملمجتمع

الإمارات، مخالفات وغرامات لـ441 منشأة تتحايل على التوطين

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين 441 منشأة خالفت قرارات التوطين في القطاع الخاص منذ النصف الثاني من عام 2022 حتى تاريخ اليوم، من بينها 436 منشأة قامت بتعيين مواطنين بشكل صوري و5 منشآت تحايلت على مستهدفات التوطين.

‏وقامت الوزارة بتطبيق جزاءات وغرامات مالية وإجراءات إدارية بحق المنشآت المخالفة وإيقاف الانتفاع المالي الذي قدمه برنامج “نافس” للمواطنين المعينين صورياً.

‏ودعت الوزارة كافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بسياسات التوطين عبر قنواتنا المعتمدة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال تطبيق الوزارة الذكي.

الإمارات، الشركات الخاصة بـ20 موظف وأكثر سيشملها توظيف الإماراتيين

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في وقت سابق عن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملا في نشاطات اقتصادية محددة. 

الإمارات، خبير قانوني يوضح الشروط الميسرة لتطبيق الشركات الصغيرة لقرار التوطين
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا