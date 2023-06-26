أغلقت الأسهم الأمريكية الاثنين على تراجع، مع قلق المستثمرين من الإقدام على رهانات تنطوي على مخاطر بعد أحداث شهدتها روسيا مطلع الأسبوع.

وخيم الشك على المستثمرين بشأن تبعات تمرد لم يكتمل من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة لكنه أثار تساؤلات عن مستقبل الرئيس فلاديمير بوتين.

وشهدت أسهم ميتا بلاتفورمز وألفابت وتسلا انخفاضات حادة، ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 18.90 نقطة أو 0.43 بالمئة عند 4329.43 نقطة. في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 156.74 نقطة أو 1.16 بالمئة إلى 13335.78 نقطة، بينما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 6.69 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 33720.74 نقطة.

وأشار تحليل صحفي نشرته سي ان ان، إلى أن الفوضى في روسيا تمثل مخاطر يمكن أن تضرب الاقتصاد العالمي بضربة قاصمة مع مخاطر على إمدادات النفط والحبوب.

يلفت التقرير أنه بعد الوباء والحرب في أوكرانيا ، وصدمة التضخم التي أعقبت ذلك ، أصبح الاقتصاد العالمي في حالة هشة ولايمكنه تحمل صدمة سيئة أخرى.

هذا ما كاد أن يصيب الاقتصاد العالمي في عطلة نهاية الأسبوع عندما سارت مجموعة متعاقدين عسكريين روس نحو موسكو ، مما أثار تحذيرًا صارخًا من الرئيس فلاديمير بوتين بأن البلاد كانت على شفا “حرب أهلية” على غرار عام 1917. تم نزع فتيل التمرد المسلح – في الوقت الحالي – لكن التحدي الأكثر خطورة لسلطة بوتين منذ 23 عامًا لا يزال بإمكانه الدخول في فترة من الاضطراب والتغيير. قال الأستاذ بجامعة ييل والخبير الروسي جيفري سونينفيلد لشبكة سي ان ان CNN: “بوتين يعاني من فوضى تامة الآن”. لقد خرجت روسيا من صفوف أكبر 10 اقتصادات في العالم ، مع ناتج محلي إجمالي أصبح يقارب حجم ناتج أستراليا ، لكنها لا تزال واحدة من أكبر موردي الطاقة للأسواق العالمية – بما في ذلك الصين والهند – على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة.

قال المحللون في ريستاد انرجي إن الاضطرابات التي تسبب عدم اليقين الجيوسياسي في الدول الرئيسية المنتجة للنفط على مدى السنوات الـ 35 الماضية – بدءًا من الاضطرابات المدنية إلى محاولات الانقلاب والصراعات المسلحة وتغيير الحكومات – أضافت في المتوسط 8٪ إلى سعر النفط في الخمس سنوات، وذلك بعد أيام من بدء الحدث.

أي خسارة كبيرة للطاقة الروسية ستجبر الصين والهند على التنافس مع الدول الغربية على الإمدادات من المنتجين الآخرين. وفي حال أدت الفوضى السياسية إلى تقييد صادرات السلع الأخرى ، مثل الحبوب أو الأسمدة ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى أزمة في العرض والطلب. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار لأمام الجميع.

ريتشارد برونز ، رئيس الجغرافيا السياسية والشريك المؤسس في إنرجي أسبكتس ، أشار إلى أن الأسواق ستحتاج الآن إلى تبين مدى ارتفاع الأسعار مع تأثرا بمخاطر على الإمدادات الروسية ، وهي وجهة نظر يشاركها محللون آخرون.

يجتاز الاقتصاد العالمي مرحلة حرجة حاليا ويمكن لأي خطر يهدد قدرة روسيا على الاستمرار في إمداد أسواق الطاقة العالمية إثارة بقلق صانعي السياسة في الغرب ، وأكبر عملاء البلاد في آسيا. وقال برونز “إذا تسبب أي شيء … في تعطيل تلك التدفقات ، فسيكون ذلك بالتأكيد خطرًا صعوديًا لأسعار النفط ، خاصة أننا نتجه بالفعل إلى فترة من العام بتوقع فيها أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط العرض بشكل كبير”.

تعد روسيا لاعب أكثر أهمية بكثير من كل من ليبيا وفنزويلا وشهد العالم ما تسببت به أزمات هذين البلدين على سوق الطاق. تعد روسيا ثاني أكبر قوة بفارق كبير بعد المملكة العربية السعودية في تحالف أوبك + لكبار منتجي الطاقة. كان للعقوبات الغربية التأثير المنشود المتمثل في خفض مقدار الأموال التي تجنيها موسكو من الطاقة ، لكن صادرات النفط الروسية – من حيث الحجم – انتعشت إلى المستويات التي شهدتها قبل غزو أوكرانيا ، حيث قامت الصين والهند بالحصول على الامدادات التي تجنبتها دول مجموعة السبع.