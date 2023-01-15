محنة ليفربول مستمرة و م. يونايتد يعود للصراع على اللقب بالفوز على السيتي

استمرت محنة فريق ليفربول خلال عام 2023 عندما مني أمس بخسارة مذلة ضد برايتون 3-0، بثنائية سولي مارش، ليتعرض للهزيمة الثانية توالياً في الدوري بعد خسارته 3-1، ضد مضيفه برنتفورد في المرحلة السابقة، فيما عاد مانشستر يونايتد للصراع على اللقب بفوزه على مانشستر سيتي 2 – 1.

وقفز برايتون فوق ليفربول رافعاً رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع مقابل 28 لخصمه الذي بات تاسعاً خلف برنتفورد الثامن (29) الفائز 2-0 على ضيفه بورنموث.

وأحرز الجناح سولي مارش هدفين وصنع الثالث خلال هيمنة برايتون على اللقاء منذ البداية حتى النهاية بينما عجز ليفربول عن تشكيل هجمة واحدة منظمة.

وعبر يورغن كلوب مدرب ليفربول عن الاستياء من أداء فريقه خلال المباراة واعتبرها الأسوأ على الإطلاق منذ توليه القيادة.

وقال كلوب الغاضب: أنا محبط للغاية، أهنئ برايتون على مباراة ممتازة أمام منافس سيئ، لم يكن الفريق جيدا اليوم ولا يمكنني تذكر أي فترة جيدة باللقاء.

وقال: “كانت مباراة سيئة، سيئة جداً. لا أتذكر مباراة أسوأ. كانت عبارة عن فريق منظم للغاية ضد فريق غير منظم أبداً”.

وهذه المباراة الثالثة توالياً التي يفشل فيها ليفربول بالفوز بعد أن اكتفى السبت الماضي بالتعادل 2-2 على أرضه مع ولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس إنجلترا ليفرض الأخير مباراة إعادة.

وتدهورت مسيرة ليفربول هذا الموسم في ظل الأداء المتواضع أو إصابة لاعبين بارزين، إذ غاب القائد فيرجيل فان دايك بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية، وبدأ الوافد الجديد كودي غاكبو أساسياً في غياب المهاجم داروين نونيز.

وفي المباراة الأولى للوافد الجديد المهاجم الدولي الهولندي كودي غاكبو في الدوري مع ليفربول، كان برايتون قادراً على إلحاق هزيمة مذلة بصيفه لولا الرعونة أمام المرمى في الكثير من الفرص وتألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وافتتح مارش التسجيل عندما استغل برايتون تشتيت خاطئ من دفاع ليفربول للكرة أمام منطقته لتصل إلى الياباني كاورو ميتوما مررها خالصة إلى الإنجليزي غير المراقب أمام المرمى (46).

وضاعف مارش تقدم فريقه بهدف جميل بعدما وصلته الكرة على مشارف المنطقة، توغل إلى داخلها وسددها بيسراه إلى يسار أليسون (53).

وأحرز البديل داني ويلبيك الثالث بعد أن وصلت الكرة من رمية تماس إلى مارش على مشارف المنطقة على الجهة اليمنى، ومنه تمريرة رأسية إلى الإنجليزي الذي رفعها فوق رأس المدافع وسددها على الطائر منخفضة في الشباك (81).

يونايتد والسيتي

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي وحقق فوزاً مثيراً عليه بهدفين مقابل هدف السبت في إطار المرحلة الـ20 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف وفي الشوط الثاني دانت السيطرة بشكل كبير إلى مانشستر سيتي الذي نجح في إحراز الهدف الأول عن طريق جاك غراليش بضربة رأس رائعة في الدقيقة 60.

وواصل مانشستر يونايتد اعتماده على الهجمات المرتدة استغلالاً لسرعة مهاجمه ماركوس راشفورد والبديل أنتوني وبالفعل ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة من كاسيميرو إلى برونو فيرنانديش الذي أسكنها الشباك بثقة محرزاً هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

وانفجرت قدرات مانشستر يونايتد الهجومية خاصة بعد نزول البديل الشاب أليخاندرو غرانتشو الذي مرر كرة عرضية أرضية انقض عليها راشفورد محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 82.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بذلك إلى 38 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة خلف مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند 39 نقطة.