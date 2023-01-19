محنة تويتر مستمرة مع توقف انفاق 500 معلن وتراجع العائدات 40%

لا يزال موقع “تويتر” يرزح تحت ضغط تراجع الإعلانات مع منصة التواصل الاجتماعي التي تعرضت لانخفاض ايراداتها بنسبة 40% بعدما أوقف أكثر من 500 عميل إنفاقهم الاعلاني مؤقتاً، وفقًا للتقارير.

وذكرت النشرة الإخبارية التكنولوجية “ذا بلاتفورمر” أن الإيرادات اليومية للشركة انخفضت بنسبة 40% على أساس سنوي، بينما قال الموقع الإخباري “ذي انفورميشن” إن الموظفين أبلغوا أن أكثر من 500 من كبار المعلنين على “تويتر” قد أوقفوا الإنفاق منذ استحوذ عليها ايلون ماسك في تشرين الأول / أكتوبر.

ويعتبر الإعلان هو المصدر الرئيسي لدخل “تويتر”، حيث مثل أكثر من 90% من عائداتها البالغة 5.1 مليار دولار في عام 2021، لكن العملاء بما في ذلك “أودي” و”فايزر” هم من بين الشركات التي توقفت مؤقتاً عن الاعلان على المنصة بعد استحواذ الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا على الشركة مقابل 44 مليار دولار (35 مليار جنيه إسترليني).

ودفعت المخاوف بشأن زيادة خطاب الكراهية على المنصة بعد الاستحواذ عليها من قبل “المطلق لحرية التعبير” المعلنين إلى الانسحاب بأعداد كبيرة. كما شعروا بالقلق من سلسلة من حسابات المقلدين التي ازدهرت على الموقع بعد إعادة إطلاق فاشلة لمخطط الحسابات الزرقاء للمستخدمين الذين تم التحقق منهم.

وبتقديم مزيد من التفاصيل حول رقم 40%، ذكرت المعلومات أن أحد كبار المديرين في “تويتر” أخبر الموظفين يوم الثلاثاء أن الإيرادات في ذلك اليوم كانت أقل بنسبة 40% عن اليوم نفسه من العام الماضي.

وجاءت التقارير في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن “تويتر” كان من المقرر أن تقوم بسداد مدفوعات عبء ديون يقارب 13 مليار دولار في نهاية هذا الشهر، مع دراسة ايلون ماسك لخيارات تشمل بيع المزيد من أسهمه في تيسلا أو حتى وضع “تويتر” في حالة إفلاس. الحماية. وقد باع ماسك أكثر من 20 مليار دولار من الأسهم في “تيسلا” العام الماضي للمساعدة في تمويل صفقة الاستحواذ على “تويتر”.



