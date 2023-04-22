محمد قنوع الفنان السوري الشاب في ذمة الله

توفي الفنان السوري المعروف محمد قنوع، مساء اليوم السبت، عن عمر ناهز 49 عاماً إثر احتشاء في عضلة القلب في العاصمة السورية دمشق.

وعبر منشور في موقع تويتر، نعت نقابة الفنانين السوريين الراحل قائلة “نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع

لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل

#نقابة_الفنانين_في_الجمهورية_العربية_السورية

#محمد_قنوع Mohammed Kanou“.

وكان الراحل نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك مؤخراً صورة تجمعه وابنته يؤديان مناسك العمرة في الأراضي المقدسة.