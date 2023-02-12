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Posted inأخبار أريبيان بزنس

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب بـ 12 مليون جنيه

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب بمبلغ 12 مليون جنيه من أشخاص أوهموه بتكوين شركة عقارية في مصر

تتابع السلطات المصرية التحقيق في قضية شكوى المطرب محمد فؤاد الذي تعرض للنصب بمبلغ 12 مليون جنيه من أشخاص أوهموه بتكوين شركة عقارية

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محمد فؤاد تعرض للنصب بـ 12 مليون جنيه

تعرض المطرب المصري المعروف محمد فؤاد للنصب بمبلغ 12 مليون جنيه (نحو 400 ألف دولار) من أشخاص أوهموه بتكوين شركة عقارية وحصلوا منه على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد ولم يلزموا بالاتفاق واستمروا بالمماطلة ما دعاه إلى تحرير محضر ضدهم.

وذكر موقع “القاهرة 24″ إن الفنان محمد فؤاد حرر محضراً بقسم شرطة الشروق في القاهرة حمل رقم 19426 لسنة 2022، اتهم فيه المشكو في حقهم، بالنصب عليه في مبلغ 12 مليون جنيه، واتهمهم بالمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.

وقررت السلطات المصرية استعجال التحريات ضد م.م، وأ.ن، وأ.هـ، وهـ.م وآخرين، بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والاستيلاء منه على مبلغ 12 مليون جنيه.

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