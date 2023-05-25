ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بـ رسالة مؤثرة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

حرص الاسطورة المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول على وداع زملائه الراحلين عن الريدز مع نهاية الموسم الحالي، وهم روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأوكسلاد تشامبرلين ونابي كيتا، بعد أن أعلن ليفربول قبل أيام رحيل الرباعي عن صفوف الفريق، بنهاية الموسم الجاري، وحظي اللاعبون الأربعة بتكريم من النادي الإنجليزي على ملعب “آنفيلد” مع عائلتهم.

وقام الأسطورة المصرية محمد صلاح، بتوديع زملاءه برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال صلاح في تغريدته،أحد أفضل الأشياء في كرة القدم هو أننا نلتقي ونتشارك اللحظات مع أناس رائعين.

وأختتم صلاح مودعاً الرباعي فيرمينو، ميلنر، كيتا، تشامبرلين : نتشارك اللحظات مع أناس رائعين، بوبي، ميلي، أوكس، نابي، سنفتقدهم وآمل أن نتقابل مرة أخرى.

ويذكر أن ليفربول عانى كثيراً هذا الموسم خاصة في الدور الأول من البطولة وهو ما دفعه الآن للتواجد في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

وسجل النجم المصري محمد صلاح 19 هدفًا مع ليفربول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي البريميرليج.

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