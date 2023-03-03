محمد صلاح يهدي قميصه لمشجعة صرخت: أنا من الكويت

أهدى اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول قمصيه إلى مشجعة عربية المتواجدين في مدرجات ملعب آنفيلد، وذلك بعد تسجيله هدفاً في شباك وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحقق نادي ليفربول فوزاً هاماً على وولفرهامبتون بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب “آنفيلد”، مساء أمس الأربعاء، والمؤجلة من منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز، ليرفع عدد أهدافه مع ليفربول إلى 20 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، للموسم السادس على التوالي بقميص ليفربول.

ونشرت امرأة اسمها عليا الحسيني، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، مقطع فيديو للحظة تحية محمد صلاح للجماهير أثناء توجهه إلى خارج أرضية الملعب بعد نهاية اللقاء، قبل أن يتوقف الفرعون المصري ويعود لإهداء قميصه إليها.

وأوضحت عليا الحسيني، في تغريدة أخرى، أنها قامت بالصراخ من أجل الحصول على قميص محمد صلاح، قائلة “صارخت صراخ قلت له من الكويت”، موجهة الشكر إلى الفرعون المصري.

وبعودة أريبيان بزنس إلى صفحة عليا الحسيني في تويتر، تبين أنها سيدة متزوجة وأم من الكويت، ولكن تغريداتها محمية لا يمكن مشاهدتها.