ضيع محمد صلاح ركلة جزاء تعد أول ضربة يهدرها في الدوري الإنكليزي في مباراة خسر فيها فريق ليفربول بهدف لصفر أمام بورنموث، وفشل لاعبو المدرب يورغن كلوب في تكرار المستوى المذهل الذي ظهروا فيه في المباراة السابقة أمام مانشستر يونايتد وفاز فيها ليفربول بسبعة أهداف كاملة مقابل صفر. وحين احتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول بعد لمس لاعب بورنموث آدم سميث الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، قام محمد صلاح بالتصدي للضربة لكنه أرسلها فوق المرمى إلى الجهة اليسرى.

وتسبب خطأ دفاعي بإحراز هدف مصيري في مرمى ليفربول مع تسديدة لمهاجم بورنموث، فيليب بيلينغ سجل فيها من 8 أمتار في المرمى، بكرة وصلته من زميله دانغو.

وبفضل هذا الفوز صعد بورنموث للمرتبة 17 في ترتيب الدوري الانجليزي، فيما فشل ليفربول في الصعود إلى المركز الرابع لأول مرة هذا الموسم، بعد خيبات متكررة هذا الموسم.

ويواجه ليفربول مواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء في إسبانيا للقاء ريال مدريد، على أمل استدراك خسارته بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب.