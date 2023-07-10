محمد صلاح ينهي إجازته للإنضمام لمعسكر ليفربول التحضيري للموسم الجديد

أنهى محمد صلاح إجازة عطلة الصيف في جزيرة ميكونوس اليونانية لينضم لمعسكر ليفربول التحضيري للموسم الجديد الذي يفتتحه ليفربول بمباراة أمام نادي تشيلسي. وبدأ فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه لاعب منتخب مصر الوطني محمد صلاح، التحضير للموسم الجديد هذا الأسبوع، بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وتواجد في معسكر الفريق الإنجليزي العديد من اللاعبين بعد انتهاء اجازتهم الصيفية، وأبرزهم المهاجم الأروجوايني نوينز والمدافعين ماتيب وجوميز.

ومن المقرر أن ينضم لاعب منتخب مصر الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، لمعسكر الريدز التحضيري للموسم الجديد، يوم الثلاثاء المقبل.

وقضى صلاح إجازته في دبي، ثم ذهب إلى اليونان رفقة مهاجم منتخب مصر أحمد حسن كوكا المحترف صفوف فريق أولمبياكوس.

ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، يوم الأحد 13 أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورت 1 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.