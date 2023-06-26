محمد صلاح ينتقل إلى ناد سعودي

أعلن نادي العدالة تعاقده مع لاعب يدعى محمد صلاح، ما جعل العديد من جماهير كرة القدم تظن أنه مهاجم ليفربول، حتى إن البرازيلي إيدرسون لاعب وسط الفريق السعودي ظن أنه سيلعب الموسم المقبل بجوار «الملك المصري» كما تلقبه الجماهير.

واكتشف الجميع الحقيقة بعد فترة قصيرة، حين اتضح أنه مدافع شاب يحمل نفس الاسم، وقال إيدرسون في تصريحات لشبكة إي إس بي إن: «بالنسبة لصلاح، كنت أظن أنه لاعب ليفربول، لكنه اتضح أنه شخص آخر».

وأضاف: «كنت أتمنى أن يكون هو لاعب ليفربول، الدوري السعودي أصبح جاذباً لنجوم كرة القدم، ولن يكون وجوده غريباً».

ورغم اتضاح الحقيقة، بقت جماهير الأندية السعودية تتمنى تحول الشائعة إلى واقع، حيث ناقشوا عبر منصات التواصل الاجتماعي، فكرة انتقال محمد صلاح (31 عاماً)، إلى أحد الأندية المتنافسة في دوري روشن.

مرحـبا بالعـدلاوي الجـديد

لاعـب الظهــــــير الأيـســـر



?محـــمد صـلاح ?



?️#العدالة pic.twitter.com/5IMDpgIubr — نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) June 18, 2023



يذكر أن محمد صلاح مدد تعاقده مع ليفربول في صيف 2022، ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى صيف 2025، ونجح المهاجم المصري في أن يتحول لواحد من أبرز اللاعبين على مدار تاريخ النادي.

وودع نادي العدالة منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين وذلك بعد الخسارة في الجولة الأخيرة على يد نادي الاتفاق في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة ليهبط بذلك إلى بطولة دوري يلو التي يشارك فيها خلال منافسات الموسم القادم 2023-2024.