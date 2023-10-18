محمد صلاح يكسر حاجز الصمت ويناشد العالم التدخل لإنقاذ غزة

خرج اللاعب المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن صمته وتحدث لأول مرة عن الحرب في غزة، مطالبا العالم بالتكاتف من أجل إيقاف عمليات القتل هناك.

وتعرض صلاح لانتقادات بالغة من الجمهور العربي في الأيام السابقة، بعد أن اكتفى بالصمت حيال ما يجرى في الأراضي الفلسطينية منذ القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقال صلاح في مقطع مرئي بثه عبر حسابه على “انستغرام”: “ليس سهلا أن تتحدث في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا، ووحشية قاسية تدمي القلوب”.

وأضاف النجم المصري: “لا يمكن أن نتحمل كل هذا العنف المتصاعد، جميع الأرواح مقدسة ويجب أن تتوفر لها الحماية الكاملة”.

وتابع صلاح: “يجب أن تتوقف المجازر، العائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح فورا بتقديم الدعم الإنساني في غزة”.

وأنهى: “الناس في غزة يحتاجون إلى الغذاء والماء والدواء بشكل عاجل، لذا أناشد جميع قادة العالم للتكاتف من أجل منع وقوع المزيد من المذابع للأبرياء، آن للإنسانية أن تسود الموقف”.

ويعاني قطاع غزة من قصف إسرائيلي متواصل، مع قطع للكهرباء والماء، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول قوافل المساعدات الطبية والغذائية للقطاع.