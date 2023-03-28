محمد صلاح يقود منتخب مصر في مواجهة مالاوي

يخوض منتخب مصر لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مباراة غير سهلة في ضيافة مالاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام 2024.

وكان منتخب مصر قد فاز على مالاوي في القاهرة بهدفين دون مقابل سجلها محمد صلاح وعمر مرموش.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع غينيا بينما تحتل مالاوي المركز الرابع برصيد 3 نقاط خلف منتخب إثيوبيا صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ما يضيف عليها صعوبة إضافية كونها تأتي في فترة صيام اللاعبين ضمن أجواء حارة.

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحافي الذي عقده للحديث عن المباراة: “المباراة ستكون صعبة، سنلعب للفوز والحصول على الثلاث نقاط.. وهي ستكون بمثابة تحدي لنا. أنا كمدرب ألعب دائماً للفوز وأبحث عن إحراز الأهداف ولكن كل مباراة لها طبيعة خاصة”.

وأضاف: “لدينا محمد صلاح هو لاعب كبير ورائع، المنتخب مجموعة واحدة، وسعيد باللاعبين الموجودين والروح بينهم”.

وتضم تشكيلة منتخب مصر للمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر

خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش

(لقطة نشرها محمد صلاح على صفحته على فيسبوك)