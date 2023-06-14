محمد صلاح يقود مصر أمام غينيا تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

يقود النجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح المنتخب المصري اليوم الأربعاء أمام غينيا في ويبحث عن ضمان تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع عام 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة الرابعة بالمباراة التي ستقام في مراكش.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط متساويًا مع غينيا في النقاط، ولكن غينيا يأتي في الوصافة لأن فارق الأهداف يأتي لصالح المنتخب المصري، ويحتاج المنتخب المصري في الجولتين القادمتين إلى 3 نقاط فقط ليضمن التأهل الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويدخل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نجاح لاعبي الأهلى في التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى.

موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات أفريقيا 2023

وتقام المباراة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو الجاري، على ملعب استاد جراند مراكش بدولة المغرب ، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قنوات بين سبورت القطرية مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 على قنواتها المشفرة فقط، وستذيع قناة بين سبورت 4 مباراة مصر وغينيا عن طريق الترددات التالية:

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني- هشام صلاح- أحمد رمضان بيكهام- ياسر إبراهيم- على جبر- محمد عبدالمنعم- محمود مرعي- محمد حمدي- أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: مروان عطية- مهند لاشين- حمدي فتحي- غنام محمد- محمود حمادة- أحمد سيد زيزو- محمد هلال- محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- حسين الشحات- عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمود كهربا- أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.



ويغيب عن مصر ثنائي اتحاد جدة طارق حامد وأحمد حجازي، بجانب أحمد حسن كوكا ومحمد النني، بينما يعول المدرب روي فيتوريا على القائد محمد صلاح بجانب عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

