محمد صلاح يقود الفراعنة للفوز على مالاوي 4-0

قاد نجم نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح منتخب بلاده مصر لفوز ساحق على مضيفه مالاوي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار العام المقبل.

وتصدر الفراعنة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا صاحبة المركز الثاني، بينما ظل رصيد ملاوي 3 نقاط في المركز الأخير متساويا مع إثيوبيا.

تقدم منتخب مصر بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق طارق حامد الذي تلقى تمريرة من محمد صلاح فسددها صاروخية من على حدود منطقة الجزاء محرزا بذلك هدفه الدولي الأول مع منتخب بلاده.

وضاعف عمر مرموش النتيجة لمصر في الدقيقة 16 بعد أن تلقى ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد حمدي قابلها مصطفى محمد بلمسة حاول الدفاع إبعادها وضغط مرموش بشكل رائع فارتطمت به الكرة وسكنت المرمى.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 21 بعد هجمة شهدت تمريرات متبادلة بين مصطفى محمد وصلاح، على حدود منطقة الجزاء، انتهت بتسديدة يسارية صاروخية من صلاح من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وعزز أحمد سيد زيزو سيطرة منتخب مصر بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 50، بعد أن تلقى عرضية من محمد هاني من جهة اليمين، قابلها زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.