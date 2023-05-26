ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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لقد دمرت تماما.. محمد صلاح يغرد على تويتر بعد الفشل بالتأهل لدوري أبطال اوروبا

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

علق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على ضياع حلم تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي وضمان المقعد الرابع للفرق الإنجليزية في البطولة الأوروبية.

وكتب صلاح في تغريدة على تويتر : لقد دمرت تماما لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا.

وأضاف: كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا.

وتابع: نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف ولكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة. نحن نخذل أنفسنا وأنت.

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على نظير تشيلسي، مساء الخميس، بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 69 نقطة ليضمن المركز الرابع رسميا والمؤهل إى إلى دوري ابطال اوروبا، بينما تجمد رصيد تشيلي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

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