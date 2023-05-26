لقد دمرت تماما.. محمد صلاح يغرد على تويتر بعد الفشل بالتأهل لدوري أبطال اوروبا

علق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على ضياع حلم تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي وضمان المقعد الرابع للفرق الإنجليزية في البطولة الأوروبية.

وكتب صلاح في تغريدة على تويتر : لقد دمرت تماما لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا.

وأضاف: كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا.

وتابع: نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف ولكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة. نحن نخذل أنفسنا وأنت.

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على نظير تشيلسي، مساء الخميس، بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 69 نقطة ليضمن المركز الرابع رسميا والمؤهل إى إلى دوري ابطال اوروبا، بينما تجمد رصيد تشيلي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM — Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023