سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

محمد صلاح يصنع فوز ليفربول أمام ليستر سيتي

سامر باطر by سامر باطر

ساهم نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بصناعة أهداف ليفربول الثلاثة أمام ليستر سيتي، وافتتح التسجيل كيرتس جونز بتمريرة على طبق من ذهب من محمد صلاحها في الدقيقة 33، وأعاد التسجيل بتمريرة أخرى من محمد صلاح بعدها بثلاثة دقائق، وبادر محمد صلاح في الشوط الثاني بتجهيز ضربة حرة لألكسندر أرنولد الذي أحرز فيها هدف ليفربول الثالث.

وبذلك الفوز تمكن ليفربول من تعزيز حظوظه بالتأهل لدوري الأبطال في مبارة شهدت آخر مشاركة للبرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الذي وقع اتفاق مع نادي برشلونة الموسم المقبل، فيما يسقط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الثانية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...