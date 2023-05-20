محمد صلاح يساعد ليفربول على إحراز التعادل أمام أستون فيلا

أهدى محمد صلاح فيرمينو في آخر مباراة له على ملعب آنفيلد تمريرا على طبق من ذهب ليحرز هدف التعادل في ملعب أنفيلد أمام أستون فيلا قبل 10 دقائق قبل نهاية مباراة اليوم.

جاء هدف التعادل بعد أن أضاع أولي واتكينز ركلة جزاء في الدقيقة 21 للضيوف ونجاح جاكوب رامسي بإحراز هدف في مرمى ليفربول ليتقدم أستون فيلا ، لكن محمد صلاح قدم تمريرة مثالية لـ روبرتو فيرمينو الذي أحرز هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 89. ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ66 نقطة.

GOAL | Liverpool 1-1 Aston Villa | Roberto Firminopic.twitter.com/KdQH1i6Sd1 — VAR Tático (@vartatico) May 20, 2023

90: صلاح يرسل كرة عرضية متقنة بخارج القدم يقابلها فيرمينو بلمسة واحدة رائعة إلى داخل الشباك ?



أي وداعية يا بوبي! ? https://t.co/DnEnA7DIYe — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 20, 2023

ينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول بحلول 30 حزيران 2023، كما ان اعلن النادي بالفعل رحيله عن الفريق رفقة نابي كيتا وميلنر وتشامبرلين، وكانت مباراة اليوم التي احرز فيها هدف التعادل أمام أستون فيلا، الأخيرة له مع ليفربول على ملعب آنفيلد.

لكن التعادل يعني أن ليفربول خسر فرصة اقتناص نقطتين ثمينتين بتعادله في معقله مع أستون فيلا بهدف لمثله، السبت، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ”.

سيطر أستون فيلا على مساحات الملعب في الشوط الأول مما سهل له إحراز الأهداف التي جاب أولها بعد تمريرة وصلت بخطأ دفاع ليفربول إلى جاكوب رمزي الذي سدد في الشباك هدفا أول عند الدقيقة 27.

في الشوط الثاني استعاد ليفربول زمام المبادرة وتمكن من تعديل النتيجة قبل دقيقة واحدة من نهاية الزمن الرسمي للمباراة بهدف سجله البرازيلي الآخر روبرتو فيرمينيو مستغلا تمريرة رائعة من النجم المصري محمد صلاح.

أصبح بذلك رصيد ليفربول 66 نقطة يحتل بها المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

بالمقابل، وصل أستون فيلا إلى النقطة 58 وعزز موقعه بالمركز السابع في صراع مستمر مع برايتون وتوتنهام هوتسبير على المقاعد المؤهلة إلى الدوري الأوروبي. وفي باقي النتائج المسجلة اليوم، تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه بورنموث بهدف دون رد، وتعادل وولفرهامبتون مع إيفرتون بهدف لمثله، وفولهام مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، في حين سقط توتنهام هوتسبير على أرضه أمام برينتفورد بهدف لثلاثة بحسب وكالة الأناضول.