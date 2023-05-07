محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا بالهدف 100 ويقود ليفربول لفوز آخر في الدوري الإنجليزي

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول بالوصول إلى 100 هدف في أنفيلد بهدفه ضد برنتفورد أمس، وهو أمر استثنائي لكنه أكد أن الأهم هو المساهمة مع الفريق على لمواصلة الانتصارات فيما تبقى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على برنتفورد السبت.

وهز صلاح الشباك في الدقيقة 13 ليصبح اللاعب المصري الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 314 هدفا.

وبهدفه في مرمى برنتفورد وصل صلاح إلى 100 هدف في أنفيلد، ورفع رصيده إلى 186 هدفا مع ليفربول منذ انتقاله في 2017، وأصبح يتقاسم المركز الخامس في قائمة هدافي الفريق عبر العصور متساويا مع القائد السابق ستيفن جيرارد. ويتصدر إيان راش القائمة برصيد 346 هدفا.

وأبلغ صلاح شبكة بي.إن سبورتس “أحاول هز الشباك في كل مباراة ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.

“لن أنفي أنني لا أركز على الأرقام القياسية لكن الأهم هو أن الفريق يسير على ما يرام في الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف “100 هدف في أنفيلد أمر استثنائي، واجتهدت من أجل تحقيقه”.

https://www.youtube.com/watch?v=ViEJe6KS1Z8

رفع ليفربول رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب في صراع المنافسة على بلوغ دوري أبطال أوروبا.

لكن ليفربول خاض 35 مباراة مقابل 33 ليونايتد الذي يحل ضيفا على وست هام يونايتد مساء الأحد.

وأضاف صلاح “مباراة صعبة أمام فريق قوي. برنتفورد يعتمد على الركلات الثابتة والتمريرات الأمامية الطويلة، لكن المهم أننا حققنا الفوز هو السادس لنا.

“نريد الاستمرار على هذا المنوال وعدم التركيز في أي أمر آخر”.

وذكرت شبكة “أويتا”، المختصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن صلاح بهدفه في شباك برينتفورد، أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول الممتد لـ131 عاما، يسجل في تسع مباريات متتالية على أرضه (ملعب أنفيلد) في جميع المسابقات.