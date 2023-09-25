أصبح محمد صلاح أمس أول لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يسجل أو يصنع أهدافا في 12 مباراة متتالية في البطولة مرتين حين أحرز هدفا وساعد بهدفين ليؤمن فوزا ثمينا 3 / 1 لفريقه ليفربول على ضيفه وستهام يونايتد أمس الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة (الفيديو).

وبادر محمد صلاح بالتسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء بعد إعاقة واضحة في منطقة الجزاء لينال ركة جزاء سددها في أعلى منتصف المرمي فيما ذهب الحارس إلى اليسار.

وفي الشوط الثاني تصدى داروين نونيز لرأسية ليحرز هدفا رائعا من تمريرة جارود بوين، قبل أن يضمن هدف ديوجو جوتا المتأخر الفوز الخامس على التوالي للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق أن حقق محمد صلاح هذا الإنجاز لأول مرة في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021 وبدأت مسيرته الحالية في أبريل من هذا العام. وحطم صلاح العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، بما في ذلك لقب اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا أسطورة تشيلسي ديدييه دروغبا.

https://www.youtube.com/watch?v=EtDet4T4nYQ

Mo Salah has now registered 16 goals & assists in his last 13 appearances.



THE EGYPTIAN KING ?#beINPL #LFC pic.twitter.com/uW1PTzsDqU — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 24, 2023