سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

محمد صلاح يحطم رقما قياسيا بالدوري الإنكليزي مع فوز ليفربول على وستهام يونايتد

سامر باطر by سامر باطر

أصبح محمد صلاح أمس أول لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يسجل أو يصنع أهدافا في 12 مباراة متتالية في البطولة مرتين حين أحرز هدفا وساعد بهدفين ليؤمن فوزا ثمينا 3 / 1 لفريقه ليفربول على ضيفه وستهام يونايتد أمس الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة (الفيديو).

وبادر محمد صلاح بالتسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء بعد إعاقة واضحة في منطقة الجزاء لينال ركة جزاء سددها في أعلى منتصف المرمي فيما ذهب الحارس إلى اليسار.

وفي الشوط الثاني تصدى داروين نونيز لرأسية ليحرز هدفا رائعا من تمريرة جارود بوين، قبل أن يضمن هدف ديوجو جوتا المتأخر الفوز الخامس على التوالي للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق أن حقق محمد صلاح هذا الإنجاز لأول مرة في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021 وبدأت مسيرته الحالية في أبريل من هذا العام. وحطم صلاح العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، بما في ذلك لقب اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا أسطورة تشيلسي ديدييه دروغبا.

https://www.youtube.com/watch?v=EtDet4T4nYQ

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...