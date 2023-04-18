شاهد محمد صلاح يحرز رقما تاريخيا بالدوري الإنكليزي ويقود ليفربول للفوز على ليدز

شهد ملعب إيلاند رود فوتبول ستاديوم أمس تسجيل النجم المصري الدولي محمد صلاح صلاح قائد منتخب مصر الهدفين الثاني والرابع لليفربول بقدمه اليسرى ليكتسح فريقه ليفربول ليدز يونايتد 6 -1 يوم الاثنين في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي حطم فيه صلاح رقما قياسا كصاحب أكثر عدد من الأهداف بالقدم اليسرى.

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كما سجل زميله البرتغالي دييغو جوتا هدفين. وسجل الهولندي كودي غاكبوفا ليفتتح سلسلة أهداف ليفربول في الدقيقة 35، وعاجله صلاح بالهدف الثاني بعد أربع دقائق.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني رد لويس سينيستيرا بهدف لليدز يونايتد لكن جوتا تمكن من تسجيل ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 52. وعاد صلاح وأحرز الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 64 ثم سجل جوتا الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف في الدقيقة 73 قبل أن يختتم داروين نونيز مهرجان الأهداف في الثواني الأخيرة.