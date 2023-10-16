محمد صلاح ورياض محرز وجها لوجه.. ما أهم الأرقام وتاريخ المواجهات؟

يتواجه محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي مع الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي في مباراة ودية تجمع منتخبي بلديهما بمدينة العين الإماراتية.

ودايما ما تقارن الجماهير بين رياض محرز ومحمد صلاح، باعتبارهما من أكثر نجوم العرب تحقيقا للإنجازات في الميادين الأوروبية، ما جعل لقب “فخر العرب” يترنح بينهما.

وحقق كلا اللاعبين ألقابا بالجملة، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وغيرها.

منتخب الجزائر

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

تقام مباراة مصر والجزائر في السابعة مساء بتوقيت السعودية ومصر، الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتعد هذه المباراة الثانية للمنتخب المصري على نفس الملعب خلال الأيام الأخيرة، حيث سبق أن فاز على زامبيا بهدف دون رد الخميس، وديا أيضا.

كيف تشاهد مباراة مصر والجزائر الودية؟

سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الأولي.

كما تنقل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الجزائر ومصر، عبر قناتها المفتوحة المجانية.

تاريخ مواجهات محمد صلاح ورياض محرز

وبعيدا عن مباراة الليلة التي تقام في إطار استعدادات مصر والجزائر لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا يناير المقبل، لم يسبق لمحمد صلاح ورياض محرز أن التقيا دوليا، وكانت كل مواجهاتهما مع الأندية فقط.

وكان محمد صلاح في كل المباريات لاعبا بصفوف ليفربول، بينما واجهه رياض محرز بقميصي ليستر سيتي ومانشستر سيتي.

ويتفوق محمد صلاح على نظيره الجزائري رياض محرز في معظم الأرقام الفردية، مع حقيقة تساويهما في نتائج المباريات التي جمعت بين أنديتهما.

عدد المواجهات فوز رياض محرز فوز محمد صلاح التعادل مساهمات رياض محرز مساهمات محمد صلاح 10 4 4 2 سجل 1 صنع 2 سجل 9 صنع 2 مقارنة رقمية بين رياض محرز ومحمد صلاح

مباراة اليوم

? الجزائر

? 7:00 مساءً

?️استاد هزاع بن زايد – العين#شجع_مصر pic.twitter.com/wBFpJPBQej — Egypt National Team (@EgyptNT) October 16, 2023

محمد صلاح ورياض محرز.. من يتفوق دوليا؟

في المساحة التالية نقارن رقميا بين فخري العرب رياض محرز ومحمد صلاح مع منتخبي بلديهما.

ورغم تفوق محمد صلاح في عدد المباريات والفاعلية الهجومية، إلا أن رياض محرز حقق لقبا أفريقيا مع بلاده، في الوقت الذي اكتفى نجم منتخب مصر بالوصول للمباراة النهائية في البطولة القارية، وذلك على النحو التالي:

وجه المقارنة رياض محرز محمد صلاح العمر 32 31 القيمة السوقية 20 مليون يورو 65 مليون يورو المباريات الدولية 86 91 الأهداف الدولية 30 51 صناعة أهداف دولية 40 29 ألقاب دولية أمم أفريقيا 2019 0 مقارنة بين محمد صلاح ورياض محرز