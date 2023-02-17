عقب نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عبر صفحته على إنستجرام صورة له وأسرته بجانب الممثل الأمريكي المشهور ويل فيريل، 55 سنة، عقب انتهاء ديربي الميرسيسايد، اثار بعض المعلقين عاصفة من الجدل لأن الممثل لمس كتف زوجة صلاح.

فالفريق الأول رأوا فيما فعله صلاح شيئا غريبا على تقاليد مجتمعنا الإسلامي. واحد من هذا الفريق قال إنه ليس من الضروري أن تتنازل عن النخوة والرجولة من أجل المجد والشهرة ، مذكّرا بابو تريكة والملاكم الاشهر محمد علي كلاي معتبرا إياهم أكبر دليل على غيرتهم الدينية المحمودة بحسب ما كتبه محمد القيعي في موقع الراي اليوم.

أحد النشطاء قال إن محمد صلاح يتنازل للأسف عن أخلاقيات ديننا وإسلامنا لإرضاء الغرب ، لافتا إلى أنه يبحث عن مجد لشخصه ويحاول إقناع نفسه أنه على الطريق المستقيم.

الصورة دي منزلها #محمد_صلاح علي صفحته!!!

حد يعرف مين الراجل اللي حاضن زوجة محمد صلاح ومخليه فخور اوي وفاشخ ضبه جامد كده؟!!!! pic.twitter.com/LJvCIGbc5D — Eman Farid (@Emy4freedom) February 14, 2023

وعلى الجانب الآخر علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على صورة عائلة النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري مع الممثل الأمريكي ويل فيريل، قائلا: «التعليقات على هذه الصورة كانت سلبية جدًا، وهذا يكشف مدى انحطاط هذه التعليقات. أضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامجه أن هناك من يتعمد التعصب الرياضي بالشكل الحالي لكي يلهي جماهيره وينسيهم الخسارة التي لحقت بهم، مؤكدا أن الشتائم التي توجه للكثير على السوشيال ميديا شيء سلبي جدًا. وقال عيسى إن توجيه السب للبعض يعد عنفا اجتماعيا، لافتا إلى أن العنف الاجتماعي الآن يعيش بشكل فظيع في المجتمع. وقال عيسى إن المجتمع في أوقات الأزمات يعبر بعاطفته ومشاعره، من خلال تناقض كبير في المشاعر ويتصرف بغرائزه وليس بعقله.