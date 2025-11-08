محمد صلاح في قمة إنكليزية بين ليفربول ومانشستر سيتي فهل سيحطم رقماً قياسياً آخر؟

يترقب عشاق كرة القدم قمة مانشستر سيتي الوصيف وليفربول الثالث مساء غداً الأحد ضمن الجولة الحادية عشرة من «بريمرليغ». هذه المواجهة، التي أصبحت «كلاسيكو» إنكلترا الأول، لا تقبل أنصاف الحلول، حيث يتطلع الفريقان لتقليص الفارق مع المتصدر آرسنال، وسيعتمد الحسم بدرجة كبيرة على أداء النجم الأوحد في الريدز، المصري محمد صلاح، ومنافسه النروجي إرلينغ هالاند، وتحطيم أحدهما لأرقام قياسية، ومن المتوقع أن يُحطّم صلاح الرقم القياسي في حال تمكن من تسجّيلَ هدف أو مساهم بتمريرة تحرز هدفاً مع العلم أنه أكثر لاعب ساهمَ في تسجيل الأهداف بمرمى مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز بحوالي تسعة أهداف، وست تمريرات أدت إلى إحراز هدف. نجم ليفربول محمد صلاح لديه حافز شخصي كبير لتحقيق رقم قياسي آخر بعد أن افتتح التسجيل لليفربول في فوزه الأخير على أستون فيلا (2-0)، وبذلك عادل صلاح الرقم القياسي للاعب الأكثر مساهمة في الأهداف والتمريرات الحاسمة، مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الممتاز، ووصل محمد صلاح إلى 276 مساهمة في الدوري الإنكليزي الممتاز بقميص ليفربول بإحرازه 188 هدفاً و88 تمريرة حاسمة. وهذا الرقم يعادل ما سجله الأسطورة واين روني مع مانشستر يونايتد 183 هدفاً، 93 تمريرة حاسمة. وبمجرد تسجيل صلاح لهدف غداً سيُحطّم أرقام الإنجاز التاريخي ويصبح اللاعب الوحيد الأكثر مساهمة مع فريق واحد في تاريخ المسابقة أمام مانشستر سيتي.

يدخل ليفربول اللقاء بـصحوة فنية بعد فوزه على أستون فيلا وريال مدريد، متجاوزاً سلسلة من النتائج السلبية، ويحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة. بينما يدخل مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني (19 نقطة)، اللقاء بعد انتصارات مهمة على بورنموث وبوروسيا دورتموند. إحصائياً، يمتلك السيتي الأفضلية كأفضل فريق في الدوري منذ أبريل، خاصة على ملعبه “الاتحاد”.