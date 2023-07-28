محمد صلاح في قفص الاتهام

اتهم جوليان براندت لاعب بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني، النجم المصري محمد صلاح بأنه كان السبب بحرمانه من فرصة الانضمام إلى ليفربول الإنكليزي قبل 6 أعوام.

وقال براندت في تصريحات لمجلة “كيكر” الألمانية: طلبني يورغن كلوب للانضمام إلى بوروسيا دورتموند في عام 2013 لكني رفضت ذلك، شعرت بأن الوقت لم يحن بعد.

وأردف: جاء كلوب لطلبي مرة أخرى عام 2017 لكن هذه المرة لأكون معه في ليفربول، وكان النادي الإنكليزي يراقب المصري محمد صلاح ولم أكن أرغب بالمخاطرة كونه الموسم الأخير قبل كأس العالم، إذ كنت خائفاً من فقدان فرصة المشاركة في المونديال.

وواصل: الوقت حينها لم يكن مناسباً، فكرت باهتمام ليفربول في محمد صلاح ورفضت العرض، الحقيقة أنني أشعر بخيبة الأمل لأنني رفضت كلوب مرتين ولم أحصل على فرصة العمل تحت ادارته.

وتعاقد ليفربول مع محمد صلاح في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، وتحوّل النجم المصري إلى أسطورة في ليفربول بعد قيادته إلى مجموعة من البطولات أبرزها الدوري الإنكليزي عام 2020 لأول مرة منذ 30 عاماً، ودوري أبطال أوروبا قبلها بعام، كما أصبح هداف النادي التاريخي في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وهو خامس هداف في تاريخ النادي العريق برصيد 186 هدفاً.