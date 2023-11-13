محمد صلاح على بعد هدف من دخول التاريخ

أصبح النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، على بعد هدف واحد من دخول قائمة أفضل 10 مسجلين في الدوري الإنكليزي الممتاز، ودخول تاريخ البطولة وحفر اسمه في سجلاتها للأرقام القياسية.

ورفع محمد صلاح رصيده الأحد إلى 149 هدفاً، بعد تسجيله هدفين من ثلاثية فريقه في مرمى برينتفورد، في المباراة التي جمعت بينهما على أرض ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من البريميرليغ.

وبات اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بحاجة لهدف واحد لمشاركة أسطورة ليفربول مايكل أوين المركز العاشر، وهو ما قد يتحقق سريعاً وقد يتجاوزه إذا واصل ممارسة هوايته في التهديف، لاسيما أن البطولة لا زالت في ثلثها الأول ويفصلنا على نهايتها 26 مباراة.

محمد صلاح يحتفل بأحد أهدافه

وينافس محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي، إذ يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 10 أهداف، خلف “ماكينة التسجيل” النرويجي أرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي متصدر البطولة.

ترتيب أفضل 10 هدافين في الدوري الإنكليزي الممتاز الترتيب اللاعب عدد الأهداف عدد المباريات معدل التسجيل ه/م 1 الإنكليزي آلان شيرير 260 441 0.59 2 الإنكليزي هاري كين 213 320 0.67 3 الإنكليزي واين روني 208 491 0.42 4 الإنكليزي أندي كول 187 414 0.45 5 الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 180 263 0.68 6 الإنكليزي فرانك لامبارد 177 609 0.29 7 الفرنسي تييري هنري 175 258 0.68 8 الإنكليزي روبي فاولر 163 379 0.43 9 الإنكليزي جيرمين ديفو 162 496 0.33 10 الإنكليزي مايكل أوين 150 326 0.46

ورفع النجم المصري سجله إلى 200 هدف على صعيد كل المسابقات في إنكلترا، إذ سجل 198 هدفاً مع ليفربول واخرين مع تشيلسي.

كذلك أصبح نجم الفراعنة أول لاعب في تاريخ نادي ليفربول يسجل في أول 6 مباريات على أرض “آنفيلد ” من الموسم.

أهدافه تطرب الخاطر ❤️? pic.twitter.com/kV3PD8Z6KF — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 12, 2023