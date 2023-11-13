فادي طنّوس by فادي طنّوس

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محمد صلاح على بعد هدف من دخول التاريخ

اقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، من دخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مع وصوله للهدف رقم 149

فادي طنّوس by فادي طنّوس
محمد صلاح على بعد هدف من دخول التاريخ

أصبح النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، على بعد هدف واحد من دخول قائمة أفضل 10 مسجلين في الدوري الإنكليزي الممتاز، ودخول تاريخ البطولة وحفر اسمه في سجلاتها للأرقام القياسية.

ورفع محمد صلاح رصيده الأحد إلى 149 هدفاً، بعد تسجيله هدفين من ثلاثية فريقه في مرمى برينتفورد، في المباراة التي جمعت بينهما على أرض ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من البريميرليغ.

وبات اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بحاجة لهدف واحد لمشاركة أسطورة ليفربول مايكل أوين المركز العاشر، وهو ما قد يتحقق سريعاً وقد يتجاوزه إذا واصل ممارسة هوايته في التهديف، لاسيما أن البطولة لا زالت في ثلثها الأول ويفصلنا على نهايتها 26 مباراة.

محمد صلاح يحتفل بأحد أهدافه

وينافس محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي، إذ يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 10 أهداف، خلف “ماكينة التسجيل” النرويجي أرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي متصدر البطولة.

ترتيب أفضل 10 هدافين في الدوري الإنكليزي الممتاز
الترتيباللاعبعدد الأهدافعدد المبارياتمعدل التسجيل ه/م
1الإنكليزي آلان شيرير2604410.59
2الإنكليزي هاري كين2133200.67
3الإنكليزي واين روني2084910.42
4الإنكليزي أندي كول1874140.45
5الأرجنتيني سيرجيو أغويرو1802630.68
6الإنكليزي فرانك لامبارد1776090.29
7الفرنسي تييري هنري1752580.68
8الإنكليزي روبي فاولر1633790.43
9الإنكليزي جيرمين ديفو1624960.33
10الإنكليزي مايكل أوين1503260.46

ورفع النجم المصري سجله إلى 200 هدف على صعيد كل المسابقات في إنكلترا، إذ سجل 198 هدفاً مع ليفربول واخرين مع تشيلسي.

كذلك أصبح نجم الفراعنة أول لاعب في تاريخ نادي ليفربول يسجل في أول 6 مباريات على أرض “آنفيلد ” من الموسم.

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