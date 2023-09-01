فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

كلوب يحسم الموضوع.. محمد صلاح باق في ليفربول

فادي طنّوس by فادي طنّوس
يورغن كلوب ومحمد صلاح
يورغن كلوب ومحمد صلاح

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، أن نجمه المصري محمد صلاح باق مع الريدز، لينهي بذلك كل الشائعات التي روجت في الفترة الأخيرة حول انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة مع أستون فيلا الأحد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز: “الوضع يظل كما هو بكل تأكيد، لا يوجد أي شيء لنقوله ولا توجد أي عروض للتعاقد مع صلاح في الوقت الحالي”.

لماذا يعرقل ليفربول صفقة انتقال محمد صلاح إلى السعودية؟

وأضاف: “إنه اليوم الأخير من الانتقالات لذلك لا أريد قتل متعة الناس، لا تعرف ما سيحدث، اليوم أنا مشغول في العديد من الأشياء، لو أتيحت الفرصة للتعاقد مع مدافع جديد سنقوم بذلك”.

وعن اتمام صفقة انتقال الهولندي ريان غرافنبيرش من بايرن ميونيخ الألماني:”لا يمكنني الحديث عنها لأن الصفقة لم تنته بعد، لو حدثت سيمكنكم مناقشة الأمر يوم الأحد القادم”.

هل يصبح محمد صلاح الأغلى في التاريخ للانتقال إلى اتحاد جدة؟
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا