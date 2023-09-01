كلوب يحسم الموضوع.. محمد صلاح باق في ليفربول

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، أن نجمه المصري محمد صلاح باق مع الريدز، لينهي بذلك كل الشائعات التي روجت في الفترة الأخيرة حول انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة مع أستون فيلا الأحد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز: “الوضع يظل كما هو بكل تأكيد، لا يوجد أي شيء لنقوله ولا توجد أي عروض للتعاقد مع صلاح في الوقت الحالي”.

وأضاف: “إنه اليوم الأخير من الانتقالات لذلك لا أريد قتل متعة الناس، لا تعرف ما سيحدث، اليوم أنا مشغول في العديد من الأشياء، لو أتيحت الفرصة للتعاقد مع مدافع جديد سنقوم بذلك”.

وعن اتمام صفقة انتقال الهولندي ريان غرافنبيرش من بايرن ميونيخ الألماني:”لا يمكنني الحديث عنها لأن الصفقة لم تنته بعد، لو حدثت سيمكنكم مناقشة الأمر يوم الأحد القادم”.