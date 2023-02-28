محمد صلاح باق في ليفربول (وكيل أعماله)

نفى رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، يوم الاثنين، نية اللاعب بالرحيل عن ليفربول، إذا لم ينجح الفريق الإنكليزي بالوصول في الموسم المقبل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال عباس في تغريدة على حسابه في تويتر: “كلام فارغ. لم تتم مناقشة هذا الأمر، أو التفكير فيه. لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا”.

ويعاني ليفربول خلال الموسم الحالي محلياً وقارياً، إذ تعرض الثلاثاء لخسارة قاسية في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني على أرضه في أنفيلد 5-2 بعدما كان متقدما بثنائية نظيفة، كما تعادل سلبيا السبت مع كريستال بالاس.

Nonsense. This was never discussed or thought about. Not qualifying to the Champions League hasn’t even crossed our minds. https://t.co/vamG8rOPvh — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 27, 2023

ويحتل ليفربول المركز السابع في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، وهو يحتاج للقفز إلى المركز الرابع على أقل تقدير للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما باتت مهمته في تخطي ريال مدريد في المباراة المقبلة مهمة شبه مستحيلة.

ويبتعد الريدز حالياً بفارق 9 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.

يذكر أن صلاح وقع عقدا جديدا، في تموز/يوليو الماضي، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع مسؤولي ليفربول، حيث يحصل حاليا على الأجر الأعلى في الفريق.