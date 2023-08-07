فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

محمد صلاح لا يفكر بالرحيل عن ليفربول

فادي طنّوس by فادي طنّوس
محمد صلاح

نفى رامي عباس مزاعم انتقال نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي إلى صفوف نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

وكتب رامي عباس وكيل أعمال قائد منتخب مصر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “إذا كنا نفكر بالرحيل عن ليفربول هذا العام، ما كنا سنجدد التعاقد مع النادي في الصيف الماضي، محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول”.

ويأتي نفي رامي عباس بعد نشر صحيفة الرياضية السعودية خبراً مفاده أن اتحاد جدة يرغب في ضم صلاح بعد الخروج من الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية.

وبحسب الصحيفة فإن عرض الاتحاد للحصول على توقيع “مو صلاح” يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها النادي السعودي لنظيره الإنكليزي من أجل شراء المدة المتبقية في عقده.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا