محمد صلاح لا يفكر بالرحيل عن ليفربول

نفى رامي عباس مزاعم انتقال نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي إلى صفوف نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

وكتب رامي عباس وكيل أعمال قائد منتخب مصر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “إذا كنا نفكر بالرحيل عن ليفربول هذا العام، ما كنا سنجدد التعاقد مع النادي في الصيف الماضي، محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول”.

If we considered leaving LFC this year, we wouldn’t have renewed the contract last summer. Mohamed remains committed to LFC. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 7, 2023

ويأتي نفي رامي عباس بعد نشر صحيفة الرياضية السعودية خبراً مفاده أن اتحاد جدة يرغب في ضم صلاح بعد الخروج من الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية.

وبحسب الصحيفة فإن عرض الاتحاد للحصول على توقيع “مو صلاح” يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها النادي السعودي لنظيره الإنكليزي من أجل شراء المدة المتبقية في عقده.