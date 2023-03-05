محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول بـ 129 هدفاً

أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفاً بعد تسجيله هدفين في المباراة ضد مانشستر يونايتد على ملعب “الأنفيلد رود” اليوم والتي فاز فيها ليفربول بسبعة أهداف نظيفة.

وعلق صلاح على إنجازه “لا أعرف ما أقوله، لست قادرًا على وصف ما أشعر به ولكنه أحد أجمل أيام حياتي. إنه رقم وضعته نصب عيني منذ وصولي وأتمنى دائمًا أن أحطم الارقام ولكن الاهم الفوز بالالقاب مع الفريق”.

وكان اللاعب روبن فاولر يحتفظ بالرقم القياسي برصيد 128 هدفاً، يليه ستيفن جيرارد برصيد 120 هدفاً.

وافتتح محمد صلاح موسمه الجديد مع ليفربول بإحرازه هدفاً في شباك فولهام في مباراة تعادل فيها ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل الفرعون المصري عامه السادس ليضرب بعرض الحائط جميع الأرقام القياسية، حيث سجّل للموسم السادس على التوالي في المباراة الافتتاحية بالبريمييرليج، وواصل أرقامه الاستثنائية المعتادة منه.

في الوقت نفسه فإن صلاح يسعى للاستمرار في حصد الحذاء الذهبي وتحقيق لقب الهداف في الدوري الإنجليزي.

وشهدت رحلة صلاح الكثير من الأرقام مثل هداف الدوري الإنجليزي التي حصل عليها مرتين متتاليتين مع ليفربول

واستطاع النجم المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول وحصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم 2018.

وامتدت إنجازاته إلى القارة الإفريقية التي نشأ فيها، وحصل على جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعامي 2017 و2018، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعام 2017.