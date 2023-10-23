محمد صلاح الأفضل في سبتمبر

حصل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بحسب تصويت الجماهير.

وتفوق محمد صلاح على النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي وبوكايو ساكا لاعب أرسنال وكيران تريبيير لاعب نيوكاسل وجيمس ماديسون والكوري الجنبي سون هيونغ مين من توتنهام.

وسجل صلاح هدفين في شهر أيلول/سبتمبر وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 4 مباريات لعبها في الشهر الفائت، ليقود فريقه إلى تحقيق الانتصار في 3 منها.

Congratulations, @MoSalah ?



Voted for by the fans as the PFA Premier League Player of the Month for September ?#LFC | @LFC pic.twitter.com/qcxN5ADx8N — Professional Footballers’ Association (@PFA) October 23, 2023

وكان صلاح من ضمن المرشحين للفوز بنفس الجائزة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، لكنه خسرها أمام سون.