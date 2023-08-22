محمد صلاح إلى اتحاد جدة (تقارير)

أكدت تقارير بثتها ونشرتها وسائل إعلام متعددة ان وفداً من نادي اتحاد جدة السعودي يتواجد حالياً في لندن لاتمام صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنكليزي.

وقالت صحيفة “عكاظ” إن محمد صلاح اجتمع مع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي وإنه وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.

في حين كشفت صحيفة “الكأس” التي تصدر من لندن ان الاتحاد أنهى بالفعل كافة تفاصيل التعاقد مع النجم المصري الذي سينضم إلى “النمور” خلال الساعات القادمة.

واشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ليفربول وافقت على الصفقة وانها في طور اقناع المدرب الألماني يوغن كلوب.

في المقابل نفى الصحافي الإيطالي المتخصص بسوق الانتقالات الخبر وأكد عبر قناته على “يوتيوب” أن محمد صلاح بالنسبة لفريق ليفربول على قابل للمس.

وقال: “ليفربول سمح برحيل فابينيو وجوردان هندرسون، لكن الأمر مختلف تماماً بالنسبة لصلاح، لا يريدون بيعه مطلقاً، كما أكد وكيله رامي عباس استمراره في صفوف الريدز“.

وتابع: “محمد صلاح يضع كامل تركيزه مع ليفربول، ويسعى لتحقيق الانتصارات رفقة الفريق الأحمر،نعم، هناك اهتمام سعودي بالتعاقد مع صلاح، لكن هناك رغبة مشتركة من جانب ليفربول واللاعب في استمرار التعاقد الموسم الجاري”.