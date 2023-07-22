محمد رمضان ونيللي كريم يطرح برومو فيلم ع الزيرو..

أعلن الفنان محمد رمضان أن فيلمه الجديد «ع الزيرو» سوف يتم طرحه في السينما، بداية شهر أغسطس المقبل، مؤكدًا أنه فيلم مختلف، وطُرح البرومو الخاص بالفيلم اليوم، واحتفل به المخرج محمد العدل،

نشر محمد العدل برومو الفيلم عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك، وعلق عليه قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم، الإعلان الرسمي لفيلم ع الزيرو، تأليف مدحت العدل

إنتاج العدل جروب، 2 أغسطس بجميع دور العرض إن شاء الله.. يا كريم يا رب.

وظهر رمضان في الفيديو، وهو في مغامرة مع نجله الأصغر بسبب مرض ابنه الذي تفاجأ به، عندما سقط في المدرسة بشكل مفاجئ.

وظهر رمضان وهو يحاول إنقاذه، وتساعده الفنانة نيللي كريم، وكلاهما ينتمي للطبقة المتوسطة، حيث قالت له نيللي كريم: «إحنا غلابة بس جدعان»، وانتهى الإعلان بجملة محمد رمضان وهو يقول لنجله: «طول ما أنا معاك متخافش».

أبطال فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان

يشارك في بطولة فيلم ع الزيرو بجانب الفنان محمد رمضان، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.