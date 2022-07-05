فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصادمجتمع

المواطنون الأكثر حاجة محور اجتماع حكومي للأمير محمد بن سلمان

شدّد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي على ضرورة مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع الأسعار.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

شدّد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاثنين، على ضرورة مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة، على أهمية الأدوار التي تلعبها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدم من وزارة التجارة، بالاشتراك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق المملكة.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وتضمن العرض تحديثًا للحالة الوبائية بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا، إضافة إلى مستجدات إعطاء اللقاحات، وأبرز الاستعدادات لموسم الحج هذا العام وحالة الوضع الوبائي دوليًا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا