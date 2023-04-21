محمد بن سلمان يبحث مع بوتين تعزيز التنسيق لضمان استقرار سوق النفط

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. وقدم الرئيس الروسي في بداية الاتصال التهنئة لسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات. كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن الرئيس الروسي بحث مع ولي العهد السعودي تعاون “أوبك+”، حيث أعربا عن “ارتياحهما لمستوى التنسيق داخل التحالف من أجل ضمان استقرار سوق النفط العالمية”، كما ناقشا العلاقات الثنائية، مع التركيز على زيادة توسيع “العلاقات المتبادلة التي تحقق المصالح المشتركة في مجالات التجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والطاقة”، كما تحدثا عن آفاق تعاون المملكة العربية السعودية مع دول مجموعة “بريكس”.