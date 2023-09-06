محمد بن سلمان وبوتين : خفض انتاج النفط يضمن استقرار الأسواق

قال الكرملين على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفياً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، وإن الزعيمين أشارا إلى أن الاتفاقات الأحدث بشأن تقليص إمدادات النفط تضمن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وأعلنت السعودية وروسيا يوم الثلاثاء تمديد تخفيض إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع.

وستمدد روسيا قرارها بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، في حين ستمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا.

وقال الكرملين إن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين دولتيهما في أوبك+.

وقال الكرملين في بيان عن المكالمة “تمت الإشارة إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من الإمدادات… تجعل من الممكن ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية”.

وشكر ولي العهد السعودي روسيا على دعمها المستمر لطلب المملكة العربية السعودية للانضمام إلى البريكس. وقدم الرئيس الروسي تهانيه الحارة للقادة السعوديين على القرار الذي تم اتخاذه في قمة البريكس في جوهانسبرج، وأبلغ نظيره بأولويات رئاسة روسيا لدول البريكس في عام 2024.

وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في التعاون متعدد الأبعاد بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وناقشا القضايا الموضوعية المتعلقة بمواصلة تعميق التعاون في التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار بين البلدين.