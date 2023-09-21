أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يهتم ولا يبالي بما يطلق على استثماراتهم الرياضية، وأنهم مستمرين بتحقيق أهدافهم.

و كان رد محمد بن سلمان، على سؤال “فوكس نيوز” أن السعودي تنفق الكثير من المال على الرياضة .. وأن بعض الأشخاص يتهمونكم بأن هذا الأمر جزء من عملية الغسيل الرياضي، قائلا : لا أهتم سموه ما شئتم.

وأضاف : لا أهتم لدي نمو 1% في الناتج المحلي بفعل الرياضة .. ونحن نسعى لإضافة نسبة 1.5%، فسموه ما شئتم، وسنواصل العمل .

وحول ردة فعل ولي العهد عندما فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم..؟

قال محمد بن سلمان : كنت مع عائلتي و أخوتي وزوجاتهم وأطفالهم نشاهد المباراة، في الواقع كنا نريد فقط الخروج من المباراة دون خسارة ثقيلة … وتفاجأنا !