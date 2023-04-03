التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مائدة السحور في جدة غرب المملكة العربية السعودية.

ورحب ولي العهد في بداية اللقاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، برئيس جمهورية مصر العربية في بلده الثاني المملكة، فيما عبّر “السيسي” عن الشكر لأخيه ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.

الرئيس المصري يزور المملكة العربية السعودية

وجرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي

وحضر اللقاء وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

الرئيس المصري في ضيافة الأمير محمد بن سلمان

فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.