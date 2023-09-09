الأمير محمد بن سلمان في الهند لرئاسة الوفد السعودي بـ”G20″

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى مقر انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث استقبله رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وكان ولي العهد قد وصل الهند صباح اليوم لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة؛ بناءً على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب الديوان الملكي، فإنه بناءً على توجيه الملك سلمان، سيرأس ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابة لدعوة من رئيس وزراء الهند، وذلك لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.

يذكر أن عضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين (G20) جاءت نتيجةً لارتفاع أهميتها مُصدرًا ومُسعّرًا للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل – بمشيئة الله -، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي.

وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.

كما حققت السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 حيث كانت القيمة المحققة هي %4.9، وذلك حسب منظمة العمل الدولية (ILO) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنويًّا حول إنتاجية العامل.