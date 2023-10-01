ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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محمد بن راشد يكتب بالصيني على “إكس”.. ماذا قال؟

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
محمد بن راشد

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، تغريدة باللغة الصينية.

وقال الشيخ محمد بن راشد: علاقتنا بالصين والتجارة الصينية منذ الآف السنين عن طريق الحرير الذي يوصل الشرق بالغرب والغرب بالشرق.

وأضاف سموه: في تشبيه بين شنغهاي ودبي، نحنا تعلمنا من الصين السرعة في العمل ولهذا نحنا سريعين في العمل كذلك.

وتابع سموه: تبادلنا الزيارات مع الصين، وكنت حريص أن ازور الصين قبل 30 سنة مع الشيخ زايد زيارة رسمية، وبعدها زرت الصين في سنة واحدة 3 مرات، هذا يعني أنني احببت البلد واحببت شعبه.

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