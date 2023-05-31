الكشف عن مخطط جديد لنخلة جبل علي بطول 110 كلم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، المخطط الجديد لنخلة جبل علي، وأكد سموه أن مساحتها ضعف نخلة جميرا، وشواطئها تصل إلى 110 كلم، وزُوارها وسُياحها سيتمتعون بأكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً.

وقال سموه عبر تويتر: «دبي تنمو وتزدهر.. نعلن اليوم المخطط الجديد لنخلة جبل علي.. مساحتها ضعف نخلة جميرا.. شواطئها تصل إلى 110 كم.. مرابعها البحرية والخضراء ستوفر السكن بأعلى جودة حياة.. وزوارها وسياحها سيتمتعون بأكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً توفر تجارب سياحية جميلة لهم ولأسرهم».

وأضاف سموه: «أعلنا عن هدفنا بمضاعفة اقتصاد دبي بحلول 2033.. وكل يوم نضيف لبنة جديدة في بناء أجمل مدينة في العالم”.

المخطط الجديد لمشروع تطوير "نخلة جبل علي" … أيقونة عالمية تعكس ريادة #دبي في مجال تطوير الوجهات البحرية



المساحة:

– 13.4 كيلومترات مربعة

– ضعف مساحة "نخلة جميرا"



الشواطئ:

– تضيف 110 كيلومترات لسواحل دبي



السياحة:

– تضم 80 فندقاً ومنتجعاً



الجزر:

– 7 جزر مترابطة تشكل… pic.twitter.com/XbGYoWIieW — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 1, 2023

وأشار مكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي بتفاصيل منها أن:” المخطط الجديد لمشروع تطوير “نخلة جبل علي” … أيقونة عالمية تعكس ريادة #دبي في مجال تطوير الوجهات البحرية المساحة: – 13.4 كيلومترات مربعة – ضعف مساحة “نخلة جميرا” الشواطئ: – تضيف 110 كيلومترات لسواحل دبي السياحة: – تضم 80 فندقاً ومنتجعاً الجزر: – 7 جزر مترابطة تشكل تصميم النخلة السكان: – موطن لنحو 35 ألف أسرة الطاقة المتجددة: – تعتمد بنسبة 30% على مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل المرافق العامة تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040